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Жильё возле озера в Турции

Центральная Анатолия
706
Анкара
266
Бурса
196
Измир
195
Муратпаша
137
Kepez
96
Коньяалты
93
Doesemealti
91
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31 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Sincan, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Sincan, Турция
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 49
Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция П…
€240,130
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kasikci Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция Пре…
€659,399
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meselik, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meselik, Турция
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
€918,334
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Т…
€182,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция Предлагаются виллы с большим…
€767,826
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция Предлагаются апартаменты …
€350,720
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Количество этажей 15
Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция Резиденция расп…
€497,595
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 18
Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция Предлагаются апа…
€461,094
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция Пре…
€394,961
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Гюнгёрен, Турция
Комнаты 2
Площадь 161 м²
Количество этажей 8
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
€399,553
Квартира 1 спальня с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Стамбул, Турция
Комнаты 2
Площадь 150 м²
Этаж 35/45
Каждый день в Проекте с уникального вида на Стамбул, простирающийся от Принцевых островов до…
€2,07 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 112 м²
Количество этажей 10
Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция Проект состоит из 453…
€422,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 43
Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Тур…
€595,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Площадь 44 м²
Этаж 12/22
ЛУЧШЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ВИД НА БОСФОР, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЙ ВА…
€549,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 3
КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ Подходит под гражданство Идеально для семьи Близко к транспорту С в…
€190,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Бейоглу/стамбул Проект городской трансформации исторической военно-морской верфи Османской …
€722,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 5
Этаж 2/2
Умный дом. Собственный бассейн, сауна, фитнес, джакузи и хамам. Панорамный вид на море. Прод…
€715,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 6/6
Продажа: от 72 000 EUR Современный проект жилого комплекса с видовыми квартирами в районе Д…
€72,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Этаж 12/12
2+1 от 550.500 EUR 3+1 от 690.000 EUR 3+2 дуплекс от 1.160.500 EUR 4+1 дуплекс от 970.50…
€555,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 5
Площадь 153 м²
Этаж 2/2
Проект расположен в азиатской части Стамбула, в регионе Бейкоз. В настоящее время этот комп…
€370,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 11/4
Проект , расположенный в районе Топкапы, в настоящее время является одним из современных жил…
€365,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Этаж 12/18
Проект расположен на азиатской стороне Стамбула (район Мальтепе / Багдад). Этот район уникал…
€200,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 11/12
Этот проект расположен в одном из самых роскошных жилых районов города Аланьи — Махмутлар. О…
€250,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Этаж 11/30
Это один из роскошных проектов в Акаркенте, расположенном в Бейкозе. На азиатской стороне Ст…
€450,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Площадь 178 м²
Этаж 22/39
Проект расположен в Шишли рядом с проливом Босфор в Стамбуле. Данный проект — новая ось дело…
€718,858
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Площадь 223 м²
Этаж 19/44
В проекте каждый день начинается с уникального вида на Стамбул, от Принцевых островов до ист…
€560,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Площадь 197 м²
Этаж 6/8
Проект предлагает вам преимущество расположения, откуда вы можете легко добраться до любой т…
€190,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 6/11
Проект, возвышающийся в районе Кючукчекмедже Атакент над 118 000 м2 строительной площади в 2…
€210,000
Квартира 2 комнаты с лифтом, с металлическая дверь, с охраной в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с металлическая дверь, с охраной
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/7
€131,250
Вилла 5 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Degirmendere, Турция
Вилла 5 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Degirmendere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 810 м²
Количество этажей 2
€364,000

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