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Дома и виллы от застройщиков в Чине, Турция

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Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Турция
от
$372,963
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Дидим Алтинкум Чамлык 4 виллы ( 2 близнеца ) на продажу Каждая вилла 4 + 1 240м2 3 этажа 5 комнат 1 салон 4 спальни Отдельная кухня 2 ванные комнаты 3 туалета Каждая вилла имеет свой собственный бассейн B-B-Q Альков Автостоянка До моря 850 метров
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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