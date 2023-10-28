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Продажа новых домов в Cine, Турция

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Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Турция
от
€340,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Дидим Алтинкум Чамлык 4 виллы ( 2 близнеца ) на продажу Каждая вилла 4 + 1 240м2 3 этажа 5 комнат 1 салон 4 спальни Отдельная кухня 2 ванные комнаты 3 туалета Каждая вилла имеет свой собственный бассейн B-B-Q Альков Автостоянка До моря 850 метров
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