  2. Турция
  3. Алиага
  4. Новые дома

Дома и виллы от застройщиков в Алиаге, Турция

Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Вилла Таунхаус на Эгейском побережье
Алиага, Турция
от
$254,018
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Алиага Шакранлар район г.Измир   3+1 триплекс 1 этаж: 1 салон с кухней 2 этаж: 2 спальни и ванная  3 этаж: 1 спальня и терраса  Общая площадь : 100 m2 Обьект будет сдан в июле 2023 года Рядом с морем пешком 1 минута Кафе, рестораны, пляж , школа серфинга и мн др
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Алиага, Турция
от
$272,655
Год сдачи 2023
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она под ключ. Он находится очень близко к площади, пляжу, кафе, пешеходной зоне и детскому парку и находится на оживленной дороге. Природный газ, система напольного отопления, оборудованная кухня, ванная …
