  Турция
  Menteşe
  Новые дома

Дома и виллы от застройщиков в Mentese, Турция

Анталья
1
Средиземноморский регион
26
Мраморноморский регион
15
Стамбул
11
Mentese, Турция
от
$820,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 245 м²
2 объекта недвижимости 2
-Кокакалис пляж 1-2 минуты -Вилла 4 + 1 с бассейном - Участок 470 м2 -Вилла площадь 245 м2 -3 этажа -Открытый салон с кухней -4 спальни -4 ванные комнаты -1 туалет -Половая система отопления -Центральное электрическое отопление и охлаждение помещений -Электрические ворота и авто п…
