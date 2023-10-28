Kazim Dirik Mahallesi, Турция

от €750,000

Сдача в: 2023

Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на участке площадью 650 м2 с великолепным видом, в непосредственной близости от Фочакёя, Район Енибагарасы продается в конце июня. Материалы 1-го класса используются в домах нашей виллы с особым видом, веранда 50м2, закрытая парковка 50м2 с электрическими жалюзи, бассейн 50м2, ванная комната 3 шт, джакузи с кроватью и камином в гостиной с открытой кухней. Наша вилла находится на 75м2 этаже на участке 650м2. ландшафтный дизайн и автоматическое орошение. Это покрыто Фосастоном. Для получения более подробной информации и просмотра нашей виллы, пожалуйста, свяжитесь с нашим номером...