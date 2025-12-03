  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Урла
  4. Новые дома

Дома и виллы от застройщиков в Урле, Турция

квартиры
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Показать все Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Урла, Турция
от
$1,23 млн
Год сдачи 2023
Площадь 223 м²
2 объекта недвижимости 2
Урла - это глобальное направление с его природой, сохранившейся исторической текстурой, береговой линией и людьми. Слушайте голос листьев, говорящих вам доброе утро. Почувствуйте, как солнце ударяет вас по лицу сквозь листья. Проект Urla - это не только сайт отдельно стоящих домов, но и мир,…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Урла, Турция
от
$2,23 млн
Год сдачи 2025
Площадь 374–476 м²
7 объектов недвижимости 7
Передай привет дню с ароматом лаванды... Проект расположен в жемчужине Эгейской Урлы, с 73 виллами на 80 845,32 квадратных метра. Будет 3 типа вилл, как 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Каждая вилла будет иметь собственную солнечную энергетическую инфраструктуру на крыше, бассейн и парковку. Кроме того…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти