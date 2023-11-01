Kemalpasa, Турция

от €1,33 млн

155 м² 1

Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х этажных дома с водой и электричеством, небольшой одноэтажный дом, склад и крытая крыша животных, а также хозяйственные постройки на земле. Наша ферма 140 м2 и имеет 2 спальни, 1 гостиную и открытую кухню, 2 ванные комнаты. Он имеет 3 кондиционера, один холодильник, стиральную и посудомоечную машины, водонагреватель, плиту и духовку. Наш фермерский дом продается с мебелью и бытовыми товарами. Система безопасности камеры также доступна. На нашей ферме, которая окружена оливковыми и сосновыми деревьями, вокруг нее живут соседи, а в регионе продолжают строиться виллы и бунгало. Наша земля состоит из 3 отдельных названий документов ( 6667 м2 + 3618 м2 + 20218 м2 ) в общей сложности 30503 м2 и полностью окружена проволочным забором. В нем есть оливковые, вишневые, ореховые, фруктовые деревья и сосновый лес. Есть пешеходная дорожка и автомобильная дорожка. Частичный обмен возможен. -------------------------------------------------- ---------------------------------------- Кемальпаша Орен Яка تقع مزرعتنا في منطقة يوجد منزلين منفصلين من طابقين مزودان بالماء والكهرباء UR ومنزل صغير من طابق واحد URومستودع وسقف. تبلغ مساحة مزرعتنا 140 متردا مربعنا وتحتوي على غرفتي نوم وغرفة معيشة ومطبخ مفتوحمامين. بها 3 مكيفات وثلاجة وغسالة صحون وسخان مياه وموقد ورن. مزرعتنا معروضة للبيع بالأثاث والسلع البيضاء. يتوفر أيضدا نظام أمان لكاميرا. مزرعتنا ، المحاطة بأشجار الزيتون والصنوبر UR بها جيران يعيشون حولها ، ويستمر بناء الفيلات والناغل في المنطقة. تكون أرضنا من 3 سندات صكوك منفصلة ( 6667 م 2 + 3618 م 2 + 20218 م 2 ) بإجمنالي. هناك الزيتون والكرز والجوز وأشجار الفاكهة وغابات الصنوبر فيه. يوجد مسار للمشي ومسار لمركبة. التبادل الجزئي ممكن. Detaylar için lütfen iletişime geçiniz. Свяжитесь для получения более подробной информации. .اتصل لحصول على مزيد من التفاصيل