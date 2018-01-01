Стать гражданином Германской Республики может иммигрант, проживший в ФРГ на протяжении 8 лет и официально перешедший из статуса ВНЖ в ПМЖ. Срок обязательного нахождения в стране может быть сокращен, если заявитель прошел интеграционные курсы.

Исключительным правом на становление гражданином Германской Республики обладают этнические евреи и немцы, а также лица, лишенные данного документа в результате проведения Второй мировой войны. Автоматически гражданином государства становится и ребенок, рожденный в ФРГ и имеющий хотя бы одного родителя немца. Касается это условие и усыновленных на территории страны детей.

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