Германия. Часто задаваемые вопросы
ВНЖ в Германской Республике имеют право получить граждане любой страны, имеющие подтверждение законного долгосрочного пребывания в государстве.
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- Трудоустройство.
- Открытие бизнеса.
- Экономическая независимость.
- Заключение брака.
- Учеба.
- Происхождение.
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С ВНЖ можно беспрерывно пребывать на территории Германии на протяжении полугода. Однако некоторым гражданам выдается вид на жительство на более короткий период времени.
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Покупка недвижимости в ФРГ не является основанием для получения ВНЖ и ПМЖ.
Каждый обладатель ПМЖ (Niederlassungserlaubnis, бессрочный вид на жительство) получает равные с коренными жителями государства права. Исключением является только работа на государственных должностях и участие в выборах.
Получить ПМЖ можно после непосредственного завершения срока временного вида на жительства, если иностранец:
- доказал свою способность обеспечения себя и своей семьи;
- не был замечен за нарушением законодательства;
- окончил обучение и нашел работу по специальности в государственной конторе;
- не обанкротился и продолжает успешно вести свой бизнес (касается владельцев фирм);
- не расторг брак с гражданином этой страны (по истечении 3-х лет после его заключения);
- владеет немецким языком в соответствии с сертификатом В1;
- знает законодательство государства;
- имеет медицинскую и рабочую страховку.
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Стать гражданином Германской Республики может иммигрант, проживший в ФРГ на протяжении 8 лет и официально перешедший из статуса ВНЖ в ПМЖ. Срок обязательного нахождения в стране может быть сокращен, если заявитель прошел интеграционные курсы.
Исключительным правом на становление гражданином Германской Республики обладают этнические евреи и немцы, а также лица, лишенные данного документа в результате проведения Второй мировой войны. Автоматически гражданином государства становится и ребенок, рожденный в ФРГ и имеющий хотя бы одного родителя немца. Касается это условие и усыновленных на территории страны детей.
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Заявление на получение гражданства следует дополнительными доказательствами своей выгодности для страны:
- наличие жилья (съемное либо собственное);
- наличие успешно развивающегося бизнеса (дает максимальное преимущество перед иными претендентами);
- постоянный и легальный источник дохода;
- финансовая независимость от государства (возможность обеспечения себя и семьи);
- отсутствие судимостей;
- подтвержденное документально либо в ходе собеседования знание немецкого языка на уровне В1.
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Отказываться от своего первого паспорта необходимости нет — власти Германии признают двойное гражданство.