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Германия. Часто задаваемые вопросы

Если ли ограничения на получение ВНЖ Германии?

ВНЖ в Германской Республике имеют право получить граждане любой страны, имеющие подтверждение законного долгосрочного пребывания в государстве.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-o-poluchenii-vnzh-pmzh-v-germanii

Какие существуют основания для получения ВНЖ?
  • Трудоустройство. 
  • Открытие бизнеса.
  • Экономическая независимость.
  • Заключение брака. 
  • Учеба. 
  • Происхождение.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-o-poluchenii-vnzh-pmzh-v-germanii

В течение какого времени иностранец может пребывать на территории Германии, имея временный вид на жительство?

С ВНЖ можно беспрерывно пребывать на территории Германии на протяжении полугода. Однако некоторым гражданам выдается вид на жительство на более короткий период времени.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-o-poluchenii-vnzh-pmzh-v-germanii

Является ли покупка недвижимости основанием для получения ВНЖ или ПМЖ в Германии?

Покупка недвижимости в ФРГ не является основанием для получения ВНЖ и ПМЖ.

Какие преимущества в получении ПМЖ ФРГ?

Каждый обладатель ПМЖ (Niederlassungserlaubnis, бессрочный вид на жительство) получает равные с коренными жителями государства права. Исключением является только работа на государственных должностях и участие в выборах.

При выполнении каких условий иностранный гражданин может получить ПМЖ?

Получить ПМЖ можно после непосредственного завершения срока временного вида на жительства, если иностранец:

  • доказал свою способность обеспечения себя и своей семьи;
  • не был замечен за нарушением законодательства;
  • окончил обучение и нашел работу по специальности в государственной конторе;
  • не обанкротился и продолжает успешно вести свой бизнес (касается владельцев фирм);
  • не расторг брак с гражданином этой страны (по истечении 3-х лет после его заключения);
  • владеет немецким языком в соответствии с сертификатом В1;
  • знает законодательство государства;
  • имеет медицинскую и рабочую страховку.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-o-poluchenii-vnzh-pmzh-v-germanii

Кто имеет право на получение паспорта ФРГ?

Стать гражданином Германской Республики может иммигрант, проживший в ФРГ на протяжении 8 лет и официально перешедший из статуса ВНЖ в ПМЖ. Срок обязательного нахождения в стране может быть сокращен, если заявитель прошел интеграционные курсы. 

Исключительным правом на становление гражданином Германской Республики обладают этнические евреи и немцы, а также лица, лишенные данного документа в результате проведения Второй мировой войны. Автоматически гражданином государства становится и ребенок, рожденный в ФРГ и имеющий хотя бы одного родителя немца. Касается это условие и усыновленных на территории страны детей.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-o-poluchenii-vnzh-pmzh-v-germanii

Что необходимо иностранному гражданину для получения паспорта ФРГ?

Заявление на получение гражданства следует дополнительными доказательствами своей выгодности для страны:

  • наличие жилья (съемное либо собственное);
  • наличие успешно развивающегося бизнеса (дает максимальное преимущество перед иными претендентами);
  • постоянный и легальный источник дохода;
  • финансовая независимость от государства (возможность обеспечения себя и семьи);
  • отсутствие судимостей;
  • подтвержденное документально либо в ходе собеседования знание немецкого языка на уровне В1.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-o-poluchenii-vnzh-pmzh-v-germanii

Нужно ли отказываться от первого паспорта для получения гражданства Германии?

Отказываться от своего первого паспорта необходимости нет — власти Германии признают двойное гражданство.

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