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Таунхаусы в Германии

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13 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Берлин, Германия
Таунхаус 3 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
3 комнаты Подробности по запросу.
$1,65 млн
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Таунхаус 6 комнат в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Таунхаус 6 комнат
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Число комнат 6
Площадь 182 м²
Полное описание: 2002 года постройки дом очень профессионально построен объект ухо…
$722,061
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Таунхаус в Бавария, Германия
Таунхаус
Бавария, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 3
• Тип: Новый угловой таунхаус • Год постройки: 2024 • Комнат: 5 • Спален: 3 • Ванн: 1 • Гос…
$690,967
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Таунхаус 7 комнат в Гамбург, Германия
Таунхаус 7 комнат
Гамбург, Германия
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
$8,06 млн
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Таунхаус в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Таунхаус
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Таунхаус новостройка в городе Крефельд. Комиссия для Покупателя +4,76…
$622,494
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Таунхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
$1,58 млн
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 3 комнаты в Берлин, Германия
Таунхаус 3 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в новостройке в 10119 Берлине. В доме 2 этажа и 3 комнаты. Подробно…
$1,53 млн
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Таунхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
$1,74 млн
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Таунхаус 5 комнат в Берлин, Германия
Таунхаус 5 комнат
Берлин, Германия
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
$1,80 млн
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Таунхаус в Гамбург, Германия
Таунхаус
Гамбург, Германия
Количество спален 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
$8,12 млн
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Таунхаус в Берлин, Германия
Таунхаус
Берлин, Германия
Количество спален 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
$1,98 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
$596,886
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Таунхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
$656,480
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Параметры недвижимости в Германии

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