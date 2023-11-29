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Таунхаусы в Германии

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6 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
€565,000
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ESTATE-SERVICE24
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Таунхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
€1,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Таунхаус 7 комнат с парковкой, с балконом в Гамбург, Германия
Таунхаус 7 комнат с парковкой, с балконом
Гамбург, Германия
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
€6,99 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Таунхаус 5 комнат с парковкой в Берлин, Германия
Таунхаус 5 комнат с парковкой
Берлин, Германия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
€1,70 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Таунхаус 4 спальни в Дармштадт, Германия
Таунхаус 4 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Этот уникальный образец драгоценной среды обитания расположен в красивом районе Норденд, кот…
€2,98 млн
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Аталанта
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Таунхаус 3 спальни с отоплением, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Берлин, Германия
Таунхаус 3 спальни с отоплением, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Берлин, Германия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Современный таунхаус расположен в новом комплексе из 12 домов на южной окраине Тиргартена, Б…
€2,50 млн
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