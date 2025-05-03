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Nemusli Consult

Германия, Бамберг
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Тип компании
Тип компании
Иммиграционный консультант
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
nemusli-consult.ru/
О компании

C 2018 года мы помогли более 2000 клиентам получить ВНЖ в Германии. Мы знаем, что переезд — это не просто. Знаем о сомнениях, которые преследуют каждого мигранта — а смогу ли я? Мы знаем, как страшно остаться в одиночестве и неизвестности. Наша задача — вдохнуть в вас уверенность и сделать процесс иммиграции максимально комфортным и бережным.

Мы возьмем вас за руку и вместе с вами пройдем весь путь иммиграции. Вы будете чувствовать надежную опору и поддержку на каждом этапе — от выбора языковых курсов до аренды жилья на месте.

Мы ценим вашу индивидуальность и учитываем особенности вашей ситуации. У нас есть программы для каждого — для студентов и начинающих специалистов, волонтеров и тех, кто ищет возможности для карьерного роста.

Мы уверены, что четкое планирование — это гарантия успеха. Мы построили систему, которая обходит все подводные камни и предусматривает любые обстоятельства. Мы перевозили людей в Германию даже в условиях всемирного локдауна — пандемия научила нас быстро адаптироваться к новым реалиям, поэтому мы готовы к любым ситуациям.

Самое лучшее время для переезда — это всегда сейчас. Наша команда поможет сориентироваться и определить, с чего начать путь к мечте. Из каждой ситуации есть выход — мы здесь, чтобы найти его!

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:01
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
Программы иммиграции
Смотреть все 5 программ
Виза для поиска работы Карта шансов
ВНЖ
Германия Германия
Виза для поиска работы Карта шансов
Срок получения: от 2 месяцев
от
Это новый тип разрешения на проживание и поиск работы в Германии, действующий от 1 года с возможностью продления до 3 лет.  Преимущества программы: 1. Возможность работать до 20 часов в неделю во время поиска основной работы 2. Право на двухнедельные пробные работы 3. В
Иммиграционный консультант
Nemusli Consult
Голубая карта ЕС
ВНЖ
Германия Германия
Голубая карта ЕС
Срок получения: от 2 месяцев
от
Голубая карта ЕС: Предназначена для высококвалифицированных специалистов, которые работают или планируют работать в Германии в рамках области своего образования. Требует наличия трудового контракта с определённым уровнем заработной платы. Это самый желанный тип тр
Иммиграционный консультант
Nemusli Consult
Студенческая виза
ВНЖ
Германия Германия
Студенческая виза
Срок получения: от 3 месяцев
от
Студенческая виза: Для поступления в немецкий вуз, штудиенколлег или на подготовительные языковые курсы.  Высшее образование. Включает в себя бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Более 400 высших учебных заведений предлагают тысячи разных направлений. От кла
Иммиграционный консультант
Nemusli Consult
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Nemusli Consult
Nemusli Consult
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