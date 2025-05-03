Nemusli Consult

О компании

C 2018 года мы помогли более 2000 клиентам получить ВНЖ в Германии. Мы знаем, что переезд — это не просто. Знаем о сомнениях, которые преследуют каждого мигранта — а смогу ли я? Мы знаем, как страшно остаться в одиночестве и неизвестности. Наша задача — вдохнуть в вас уверенность и сделать процесс иммиграции максимально комфортным и бережным.

Мы возьмем вас за руку и вместе с вами пройдем весь путь иммиграции. Вы будете чувствовать надежную опору и поддержку на каждом этапе — от выбора языковых курсов до аренды жилья на месте.

Мы ценим вашу индивидуальность и учитываем особенности вашей ситуации. У нас есть программы для каждого — для студентов и начинающих специалистов, волонтеров и тех, кто ищет возможности для карьерного роста.

Мы уверены, что четкое планирование — это гарантия успеха. Мы построили систему, которая обходит все подводные камни и предусматривает любые обстоятельства. Мы перевозили людей в Германию даже в условиях всемирного локдауна — пандемия научила нас быстро адаптироваться к новым реалиям, поэтому мы готовы к любым ситуациям.

Самое лучшее время для переезда — это всегда сейчас. Наша команда поможет сориентироваться и определить, с чего начать путь к мечте. Из каждой ситуации есть выход — мы здесь, чтобы найти его!