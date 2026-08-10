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Жилье в Landkreis Offenbach, Германия

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квартиры
4
6 объектов найдено
Вилла 9 комнат в Sprendlingen, Германия
Вилла 9 комнат
Sprendlingen, Германия
Число комнат 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
$6,34 млн
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Вилла в Sprendlingen, Германия
Вилла
Sprendlingen, Германия
Количество спален 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
$6,39 млн
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Квартира 3 спальни в Neu Isenburg, Германия
Квартира 3 спальни
Neu Isenburg, Германия
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
$790,100
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 27
Высотки – один из символов Франкфурта на Майне. Остекление от пола до потолка во всех жилых …
$755,242
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Кондо 3 комнаты в Neu Isenburg, Германия
Кондо 3 комнаты
Neu Isenburg, Германия
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
$734,054
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 27
Высотки – один из символов Франкфурта на Майне. Остекление от пола до потолка во всех жилых …
$701,669
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Landkreis Offenbach, Германия

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