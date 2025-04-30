Виза для поиска работы Карта шансов

Это новый тип разрешения на проживание и поиск работы в Германии, действующий от 1 года с возможностью продления до 3 лет.
Преимущества программы:
1. Возможность работать до 20 часов в неделю во время поиска основной работы
2. Право на двухнедельные пробные работы
3. Возможность продления при наличии оффера
4. Перспектива перехода на другой вид ВНЖ без выезда из страны
5. Путь к ПМЖ и гражданству через трудоустройство
Процесс получения Карты Шансов может показаться сложным, но с профессиональной поддержкой он становится значительно проще. Команда Nemusli Consult специализируется на комплексном сопровождении заявителей и предлагает:
На сегодняшний день наша команда уже помогла многим кандидатам успешно получить Chancenkarte, достигнув 100% результативности в одобрении заявок.
Ключевая особенность программы — два варианта подачи:
1. Прямой путь
Если ваш диплом признан в базе Anabin как равнозначный немецкому, вы можете подавать заявление без дополнительных требований к языку и опыту работы.
2. Балльная система
Если диплом не признан или вы имеете среднее профессиональное образование, необходимо набрать минимум 6 баллов из 14 возможных.
Так же существуют финансовые требования
Необходимо подтвердить финансовую состоятельность одним из способов:
- Блокированный счет на сумму €13 092
- Поручительство (Verpflichtungserklärung) от проживающего в Германии
- Контракт на частичную занятость (кроме граждан РФ)
- Диплом с заверенным переводом
- Подтверждение квалификации
- Резюме на немецком или английском
- Языковые сертификаты (если требуются)
- Мотивационное письмо
- Финансовые гарантии
- Медицинское страхование