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Виза для поиска работы Карта шансов

Германия Германия
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
;
Виза для поиска работы Карта шансов
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Документы Документы

О программе иммиграции

Это новый тип разрешения на проживание и поиск работы в Германии, действующий от 1 года с возможностью продления до 3 лет. 

Преимущества программы:

1. Возможность работать до 20 часов в неделю во время поиска основной работы

2. Право на двухнедельные пробные работы

3. Возможность продления при наличии оффера

4. Перспектива перехода на другой вид ВНЖ без выезда из страны

5. Путь к ПМЖ и гражданству через трудоустройство

 

Процесс получения Карты Шансов может показаться сложным, но с профессиональной поддержкой он становится значительно проще. Команда Nemusli Consult специализируется на комплексном сопровождении заявителей и предлагает:

  • Оценку ваших шансов в получении карты Шансов
  • Помощь в признании квалификации через Anabin
  • Подготовку и проверку всего пакета документов
  • Составление профессионального мотивационного письма
  • Сопровождение на всех этапах подачи
  • Поддержку в подготовке к собеседованию в консульстве
  • Помощь в адаптации после переезда

На сегодняшний день наша команда уже помогла многим кандидатам успешно получить Chancenkarte, достигнув 100% результативности в одобрении заявок.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
Требования к заявителю

Ключевая особенность программы — два варианта подачи:

1. Прямой путь

Если ваш диплом признан в базе Anabin как равнозначный немецкому, вы можете подавать заявление без дополнительных требований к языку и опыту работы.

2. Балльная система

Если диплом не признан или вы имеете среднее профессиональное образование, необходимо набрать минимум 6 баллов из 14 возможных.

Так же существуют финансовые требования

Необходимо подтвердить финансовую состоятельность одним из способов:

- Блокированный счет на сумму €13 092

- Поручительство (Verpflichtungserklärung) от проживающего в Германии

- Контракт на частичную занятость (кроме граждан РФ)

Документы
Документы для заявителя

- Диплом с заверенным переводом

- Подтверждение квалификации

- Резюме на немецком или английском

- Языковые сертификаты (если требуются)

- Мотивационное письмо

- Финансовые гарантии

- Медицинское страхование 
 

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Виза для поиска работы Карта шансов
Германия Германия
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Языки общения
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