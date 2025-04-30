Виза для поиска работы Карта шансов

О программе иммиграции

Это новый тип разрешения на проживание и поиск работы в Германии, действующий от 1 года с возможностью продления до 3 лет.

Преимущества программы:

1. Возможность работать до 20 часов в неделю во время поиска основной работы



2. Право на двухнедельные пробные работы



3. Возможность продления при наличии оффера



4. Перспектива перехода на другой вид ВНЖ без выезда из страны



5. Путь к ПМЖ и гражданству через трудоустройство

Процесс получения Карты Шансов может показаться сложным, но с профессиональной поддержкой он становится значительно проще. Команда Nemusli Consult специализируется на комплексном сопровождении заявителей и предлагает:

Оценку ваших шансов в получении карты Шансов

Помощь в признании квалификации через Anabin

Подготовку и проверку всего пакета документов

Составление профессионального мотивационного письма

Сопровождение на всех этапах подачи

Поддержку в подготовке к собеседованию в консульстве

Помощь в адаптации после переезда

На сегодняшний день наша команда уже помогла многим кандидатам успешно получить Chancenkarte, достигнув 100% результативности в одобрении заявок.