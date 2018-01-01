ESTATE-SERVICE24

Основанная в 2005 году, риэлтерская компания IBA Immobilien GmbH на сегодняшний день является высокопрофессиональным и успешным агентством недвижимости. Секрет успеха нашей компании кроется в многолетнем опыте работы на рынке недвижимости по всей Европе, в эффективном и ориентированном на успех методе работы и в искреннем интересе к нашим клиентам и их целям. Инвестиции в недвижимость с IBA Immobilien – это надежность и высокая прибыль! Мы предлагаем нашим клиентам уникальную и этаблированную жилую и коммерческую недвижимость, как в Берлине, так и по всей Германии.