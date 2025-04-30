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Голубая карта ЕС

Германия Германия
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
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Голубая карта ЕС
ВНЖ
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Преимущества Преимущества
Документы Документы

О программе иммиграции

Голубая карта ЕС: Предназначена для высококвалифицированных специалистов, которые работают или планируют работать в Германии в рамках области своего образования. Требует наличия трудового контракта с определённым уровнем заработной платы.

Это самый желанный тип трудовой визы, и у нее есть ряд привлекательных преимуществ как в вопросе легализации в стране, так и в целом в бытовой жизни:

  1. Ускоренный срок получения ПМЖ. при базовых знаниях немецкого владельцы голубой карты могут подавать на ПМЖ уже через 27 месяцев пребывания в стране. Если же вы подтверждаете уровень немецкого B1 и выше, срок подачи заявления на ПМЖ сокращается до 21 месяца;
  2. Отсутствие возрастных ограничений. Если для визы фрилансера или рабочей визы специалисты старше 45 лет должны соблюдать весьма жесткие требования по доходу, обладатели Голубой карты получают ВНЖ в стандартном порядке.
  3. Значительно упрощается процесс воссоединения с семьей — родным не нужно владеть немецким, чтобы переехать.
  4. Оформление визы в приоритетном порядке. Blue Card оформляется достаточно быстро по сравнению с другими типами виз – в зависимости от консульства вся процедура может уложиться в 2 месяца.
  5. Blue Card признается во всей Европе. Это значит, что через 12 месяцев после получения вы сможете устроиться на работу в любую страну ЕС.

Что мы предлагаем?

Полное сопровождение, которое включает в себя буквально всё: начиная от подробного разбора вашей ситуации, проверки и адаптации документов до открытия страховки и подготовки вас к собеседованию в посольстве.

Разберем пошагово:

1. Вводная консультация

  • Обсуждение вашей ситуации и целей
  • Определение стратегии подачи документов
  • Ответы на ваши вопросы

2. Адаптация документов

  • Проверка и адаптация ваших документов
  • Устранение расхождений между образованием и родом деятельности
  • Обеспечение соответствия документов стандартам посольства

3. Сбор документов

  • Курирование процесса сбора всех необходимых документов
  • Обеспечение правильного заполнения каждого документа

4. Заполнение формуляров

  • Заполнение визового формуляра
  • Проверка на соответствие требованиям
  • Коррекция и оптимизация данных

5. Подготовка биографии и мотивационного письма

  • Составление биографии по стандартам посольства на немецком языке
  • Гайд для написания мотивационного письма
  • Коррекция и перевод мотивационного/сопроводительного письма

6. Подтверждение диплома

  • Подготовка подтверждения диплома через Anabin
  • Сопровождение подтверждения диплома в ZAB (при необходимости)

7. Открытие въездной страховки

8. Проверка документов от работодателя

  • Проверка правильности заполнения формуляра от работодателя
  • Устранение ошибок и недочетов

9. Подготовка к интервью

  • Советы и рекомендации по прохождению интервью
  • Подготовка вас к интервью в посольстве

10. Поддержка и связь

  • Мы на связи 6 дней в неделю (пн-сб)
  • Постоянная поддержка и помощь на каждом этапе.
Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
Требования к заявителю
  1. Для секторов с высоким спросом (например, IT, медицина, инженерия), а также тех, кто закончил ВУЗ в последние 3 года, минимальный годовой доход составит 43 759,80 евро брутто (3 646,65 евро в месяц).
  2. Для остальных профессий минимальный годовой доход повысится до 48 300 евро брутто (4 025 евро в месяц).
Документы
Документы для заявителя
  • Рабочий договор или job offer
  • Диплом о высшем образовании
  • Резюме 
  • Полис медицинского страхования 
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Голубая карта ЕС
Германия Германия
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