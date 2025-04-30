Голубая карта ЕС: Предназначена для высококвалифицированных специалистов, которые работают или планируют работать в Германии в рамках области своего образования. Требует наличия трудового контракта с определённым уровнем заработной платы.
Это самый желанный тип трудовой визы, и у нее есть ряд привлекательных преимуществ как в вопросе легализации в стране, так и в целом в бытовой жизни:
Что мы предлагаем?
Полное сопровождение, которое включает в себя буквально всё: начиная от подробного разбора вашей ситуации, проверки и адаптации документов до открытия страховки и подготовки вас к собеседованию в посольстве.
Разберем пошагово:
1. Вводная консультация
2. Адаптация документов
3. Сбор документов
4. Заполнение формуляров
5. Подготовка биографии и мотивационного письма
6. Подтверждение диплома
7. Открытие въездной страховки
8. Проверка документов от работодателя
9. Подготовка к интервью
10. Поддержка и связь