О программе иммиграции

Голубая карта ЕС: Предназначена для высококвалифицированных специалистов, которые работают или планируют работать в Германии в рамках области своего образования. Требует наличия трудового контракта с определённым уровнем заработной платы.

Это самый желанный тип трудовой визы, и у нее есть ряд привлекательных преимуществ как в вопросе легализации в стране, так и в целом в бытовой жизни:

Ускоренный срок получения ПМЖ. при базовых знаниях немецкого владельцы голубой карты могут подавать на ПМЖ уже через 27 месяцев пребывания в стране. Если же вы подтверждаете уровень немецкого B1 и выше, срок подачи заявления на ПМЖ сокращается до 21 месяца; Отсутствие возрастных ограничений. Если для визы фрилансера или рабочей визы специалисты старше 45 лет должны соблюдать весьма жесткие требования по доходу, обладатели Голубой карты получают ВНЖ в стандартном порядке. Значительно упрощается процесс воссоединения с семьей — родным не нужно владеть немецким, чтобы переехать. Оформление визы в приоритетном порядке. Blue Card оформляется достаточно быстро по сравнению с другими типами виз – в зависимости от консульства вся процедура может уложиться в 2 месяца. Blue Card признается во всей Европе. Это значит, что через 12 месяцев после получения вы сможете устроиться на работу в любую страну ЕС.

Что мы предлагаем?

Полное сопровождение, которое включает в себя буквально всё: начиная от подробного разбора вашей ситуации, проверки и адаптации документов до открытия страховки и подготовки вас к собеседованию в посольстве.

Разберем пошагово:

1. Вводная консультация

Обсуждение вашей ситуации и целей

Определение стратегии подачи документов

Ответы на ваши вопросы

2. Адаптация документов

Проверка и адаптация ваших документов

Устранение расхождений между образованием и родом деятельности

Обеспечение соответствия документов стандартам посольства

3. Сбор документов

Курирование процесса сбора всех необходимых документов

Обеспечение правильного заполнения каждого документа

4. Заполнение формуляров

Заполнение визового формуляра

Проверка на соответствие требованиям

Коррекция и оптимизация данных

5. Подготовка биографии и мотивационного письма

Составление биографии по стандартам посольства на немецком языке

Гайд для написания мотивационного письма

Коррекция и перевод мотивационного/сопроводительного письма

6. Подтверждение диплома

Подготовка подтверждения диплома через Anabin

Сопровождение подтверждения диплома в ZAB (при необходимости)

7. Открытие въездной страховки

8. Проверка документов от работодателя

Проверка правильности заполнения формуляра от работодателя

Устранение ошибок и недочетов

9. Подготовка к интервью

Советы и рекомендации по прохождению интервью

Подготовка вас к интервью в посольстве

10. Поддержка и связь