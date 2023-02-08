Летом 2022-го мы писали о том, что в Германии готовят закон о запрете проведения сделок с недвижимостью за наличный расчет. А с начала 2023 года этот закон уже вступил в силу. Подробности — далее.

В Германии вступил в силу новый запрет на оплату наличными и криптовалютой при покупке недвижимости. Такие меры направлены на борьбу с отмыванием денег.

Какие средства нельзя будет использовать при покупке/обмене недвижимости?

Согласно новым правилам, покупать/обменивать недвижимость в Германии нельзя за наличные, криптовалюту (в том числе NFT), а также используя золото, платину или драгоценные камни.

Что не подпадает под этот запрет?

Ценные бумаги, так как они не являются криптоактивами. Это относится даже к электронным ценным бумагам, которые зарегистрированы в электронном реестре ценных бумаг на основе технологии DLT. Однако токены ценных бумаг, которые не отвечают критериям «ценных бумаг», все еще будут подпадать под действие запрета.

Платежи электронными деньгами также не запрещены. Поэтому PayPal и аналогичные средства платежей не подпадают под запрет на платежи. Это также относится к стейблкоинам, поскольку они подпадают под определение электронных денег.

Новый запрет касается как физических, так и юридических лиц. Покупатели и продавцы должны будут доказать нотариусу, что недвижимость приобретена не запрещенными способами и подтвердить банковский платеж. В качестве надлежащих доказательств, в частности, подойдут подтверждения оплаты от кредитных учреждений, участвующих в сделке на стороне покупателя или продавца.

Что будет, если нарушить запрет?

Нарушение запрета на наличные платежи не является уголовным или административным правонарушением. Однако нарушить этот запрет, в целом, будет почти невозможно.

Дело в том, что в процессе покупки недвижимости обязан присутствовать нотариус, и только он может подавать Заявление в земельный кадастр о передаче права собственности на недвижимость (от имени сторон). Это само по себе направлено на то, чтобы в сделке не фигурировали наличные платежи и другие запрещенные способы оплаты.