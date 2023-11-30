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Жильё в Дюссельдорф, Германия

квартиры
9
9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 3
Площадь 86 м²
дом 1974 года постройки / 2023 год сейчас начался ремонт фасадов и входной группы и новая…
€270,000
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 2
Площадь 64 м²
2 комнаты есть балкон новый кател в 2019 году куплен и установлен квартира располож…
€320,000
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Аталанта
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 2
Площадь 87 м²
Квартира расположена в районе Веннхаузен в Дюссельдорф.  Что особенно характеризует распо…
€285,000
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Дом 1993 года, очень ухоженный - кирпичный 2-х комнатная квартира с балконом  в доме е…
€340,000
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Квартира в Дюссельдорф, Германия
Квартира
Дюссельдорф, Германия
Площадь 85 м²
Здесь вас ждет залитая светом 3-комнатная квартира с балконом и жилой площадью около 87 м² 1…
€389,000
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 4
Площадь квартиры 75 м2 дом 1976 года постройки / санирован в 2019 году. объект ухожен …
€294,500
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 4
Как новая - эта 2-комнатная квартира с юго-западным балконом! Есть 1 машиноместо в подзем…
€385,000
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Аталанта
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
Квартира расположена на 3 этаже в одном из центральных районов Дюссельдорфа - Флингерн-Норд.…
€767,500
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ESTATE-SERVICE24
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Кондо 4 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Кондо 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
4-х комнатная просторная квартира в центральном районе Дюссельдорфа. Современное высокока…
€920,580
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ESTATE-SERVICE24
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Параметры недвижимости в Дюссельдорф, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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