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Жильё в Мюнхен, Германия

квартиры
20
28 объектов найдено
Квартира 1 комната в Мюнхен, Германия
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
площадь апартамента 38,1 м2 этаж 1 (EG) Hausgeld: 160 Euro 1 машино место сдана …
€299,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
€825,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
€350,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
Светлая и удобно спроектированная 2-комнатная квартира находится на 3-м этаже ухоженного мно…
€470,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
Современная квартира на 4 этаже c террасой, выходящей на юго-запад, находится в небольшом, о…
€610,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 5
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
€1,30 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
2-комнатная квартира в Мюнхене в хорошем состоянии (ремонт проводился своевременно). Идеальн…
€470,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 1 комната в Мюнхен, Германия
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 5
Эта просторная квартира площадью около 46 м² расположена на 5 этаже ухоженного дома 1970 год…
€500,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Идеальное сочетание комфорты икачества жизни: 3-х комнатная квартира с балконом и гостевым т…
€890,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 5
Благоустроенная 2-комнатная квартира в хорошем состоянии в Мюнхене. Квартира находится на …
€510,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 6
3-х комнатная просторная квартира с балконом в новом доме в Мюнхене - районе Пазинг. В кварт…
€1,29 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…
€349,900
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 6
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…
€620,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 1 спальня в Мюнхен, Германия
Квартира 1 спальня
Мюнхен, Германия
Количество спален 1
Современная квартира над крышами Мюнхена Классический дизайн, продуманная концепция помещ…
€599,999
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Аталанта
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Квартира 4 спальни в Мюнхен, Германия
Квартира 4 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 4
Квартира убеждает своей близостью к Изару, яркостью, благодаря окнам от пола до потолка, иде…
Цена по запросу
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Аталанта
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Пентхаус 3 спальни в Мюнхен, Германия
Пентхаус 3 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Этот необычный пентхаус с захватывающим видом на Аммерзее расположен в эксклюзивном жилом ко…
€3,50 млн
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Аталанта
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Квартира 3 спальни в Мюнхен, Германия
Квартира 3 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Вневременная элегантность и современные атрибуты сыграли решающую роль в оформлении этой нео…
€3,25 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Квартира 5 спален в Мюнхен, Германия
Квартира 5 спален
Мюнхен, Германия
Количество спален 5
Абсолютно исключительное, единственное в своем роде свойство представлено в одном из самых к…
€3,40 млн
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Аталанта
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Дом в Мюнхен, Германия
Дом
Мюнхен, Германия
Площадь 518 м²
Этот загородный дом в традиционном альпийском стиле расположен в абсолютно идиллическом мест…
Цена по запросу
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Пентхаус 5 спален в Мюнхен, Германия
Пентхаус 5 спален
Мюнхен, Германия
Количество спален 5
Роскошный пентхаус над крышами Мюнхена Городская резиденция с повышенным комфортом прожив…
€4,87 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 3
Характеристики Количество гаражей/парковочных мест 1 Отопление половое отопление…
€1,40 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 8
Характеристики Свободно с 31.03.2021 Отопление подогреваемый пол Год постройки 2021 Этаж …
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Квартира 5 комнат в Мюнхен, Германия
Квартира 5 комнат
Мюнхен, Германия
Комнаты 5
Площадь 130 м²
Характеристики Количество гаражей/парковочных мест 1 Свободно с по договоренности Год пос…
Цена по запросу
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Квартира 1 спальня в Мюнхен, Германия
Квартира 1 спальня
Мюнхен, Германия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
К вашему вниманию квартира с видовой террасой и зимним садом Жилая площадь: 108 м² Гостина…
€1,10 млн
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Квартира 6 спален в Мюнхен, Германия
Квартира 6 спален
Мюнхен, Германия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Покупка недвижимости - это нечто особенное. Имея собственную недвижимость, вы устанавливаете…
€2,50 млн
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Вилла 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Мюнхен, Германия
Вилла 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Дом находится в престижном районе на юго-западе Мюнхена. Дом построен в стиле классической …
€1,38 млн
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Квартира 5 спален с мебелью, с садом, с интернетом в Мюнхен, Германия
Квартира 5 спален с мебелью, с садом, с интернетом
Мюнхен, Германия
Количество спален 5
Площадь 307 м²
Эти красивые апартаменты занимают весь первый этаж здания в престижном районе - Богенхаузен…
€3,80 млн
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мюнхен, Германия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мюнхен, Германия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Роскошная квартира в престижном районе Мюнхена, Бавария. Площадь квартиры составляет 260 кв.…
€5,50 млн
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Параметры недвижимости в Мюнхен, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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