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Инвестиционная недвижимость в Германии

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Мюнхен
4
Франкфурт-на-Майне
9
Северный Рейн — Вестфалия
4
Гессен
14
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33 объекта найдено
Инвестиционная 80 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 80 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
$2,88 млн
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Инвестиционная 85 м² в Берлин, Германия
Инвестиционная 85 м²
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 7
Пакет из 3 квартир в новостройке в районе Берлин-Митте для сдачи в аренду. Оборудов…
$993,460
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Инвестиционная 1 100 м² в Билефельд, Германия
Инвестиционная 1 100 м²
Билефельд, Германия
Число комнат 200
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 5
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
$9,34 млн
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Инвестиционная 15 500 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 15 500 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 15 500 м²
Пакет коммерческих помещений, включает в себя 3 объекта (жилые и коммерческие единицы), сдан…
$52,59 млн
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Инвестиционная 120 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 120 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 50
Обслуживаемые апартаменты в таких городахкак Франкфурт на Майне - идеальный вариант для наде…
$5,19 млн
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Инвестиционная 121 м² в Мюнхен, Германия
Инвестиционная 121 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Квартиры в новостройке Мюнхена в тихом, спокойном районе: апартаменты площадью от 40 до 70 к…
$1,88 млн
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TekceTekce
Пакет коммерческих помещений в пригороде Франкфурта на Майне! в Bulau, Германия
Пакет коммерческих помещений в пригороде Франкфурта на Майне!
Bulau, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 4
Пакет коммерческих помещений с долгоcрочными индексированными договорами аренды в пригороде …
$4,15 млн
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Инвестиционная 949 м² в Bulau, Германия
Инвестиционная 949 м²
Bulau, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 4
Пакет коммерческих помещений с долгоcрочными индексированными договорами аренды в пригороде …
$4,22 млн
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Инвестиционная 4 500 м² в Rodgau, Германия
Инвестиционная 4 500 м²
Rodgau, Германия
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 3
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
$6,11 млн
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Инвестиционная 1 450 м² в Dessau, Германия
Инвестиционная 1 450 м²
Dessau, Германия
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 4
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
$4,73 млн
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Инвестиционная 90 м² в Мюнхен, Германия
Инвестиционная 90 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…
$1,56 млн
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Инвестиционная 380 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 380 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 5
Квартиры во Франкфурта на Майне - разумное капиталовложение в ликвидные объекты с потенциало…
$3,92 млн
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Инвестиционная 400 м² в Берлин, Германия
Инвестиционная 400 м²
Берлин, Германия
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Коммерческое помещение на 1 этаже жилого дома, сданное в долгосрочную аренду (фитнес-студия …
$4,61 млн
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Инвестиционная 3 400 м² в Гамбург, Германия
Инвестиционная 3 400 м²
Гамбург, Германия
Площадь 3 400 м²
Коммерческое помещение с ведущими немецкими магазинами-сетевиками и офисами на одной из пеше…
$8,30 млн
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Инвестиционная 888 м² в Krakow am See, Германия
Инвестиционная 888 м²
Krakow am See, Германия
Число комнат 50
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 888 м²
Количество этажей 3
$835,051
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Инвестиционная 121 м² в Мюнхен, Германия
Инвестиционная 121 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Квартиры в новостройке Мюнхена в тихом, спокойном районе: апартаменты площадью от 40 до 70 к…
$1,90 млн
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Инвестиционная 40 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 40 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
$356,232
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Пакет коммерческих помещений во Франкфурте на Майне в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пакет коммерческих помещений во Франкфурте на Майне
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 15 500 м²
Пакет  коммерческих помещений, включает в себя 3 объекта (жилые и коммерческие единицы), сда…
$52,94 млн
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Инвестиционная 4 500 м² в Rodgau, Германия
Инвестиционная 4 500 м²
Rodgau, Германия
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 3
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
$6,16 млн
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Инвестиционная 120 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 120 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 50
Обслуживаемые апартаменты в таких городахкак Франкфурт на Майне - идеальный вариант для наде…
$5,23 млн
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Инвестиционная 90 м² в Мюнхен, Германия
Инвестиционная 90 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…
$1,57 млн
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Инвестиционная 12 500 м² в Кайзерслаутерн, Германия
Инвестиционная 12 500 м²
Кайзерслаутерн, Германия
Площадь 12 500 м²
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
$4,43 млн
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Инвестиционная 413 м² в Эссен, Германия
Инвестиционная 413 м²
Эссен, Германия
Площадь 413 м²
Проектом предусмотрено строительство жилого жилого дома в городе Эссен Площадь участка 35…
$379,331
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Инвестиционная 12 500 м² в Кайзерслаутерн, Германия
Инвестиционная 12 500 м²
Кайзерслаутерн, Германия
Площадь 12 500 м²
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
$4,76 млн
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Инвестиционная 80 м² в Эшборн, Германия
Инвестиционная 80 м²
Эшборн, Германия
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
$2,90 млн
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Инвестиционная 380 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 380 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 5
Квартиры во Франкфурта на Майне - разумное капиталовложение в ликвидные объекты с потенциало…
$3,95 млн
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Инвестиционная 1 100 м² в Билефельд, Германия
Инвестиционная 1 100 м²
Билефельд, Германия
Количество спален 200
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 5
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
$9,41 млн
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Инвестиционная 3 400 м² в Гамбург, Германия
Инвестиционная 3 400 м²
Гамбург, Германия
Площадь 3 400 м²
Коммерческое помещение с ведущими немецкими магазинами-сетевиками и офисами на одной из пеше…
$8,37 млн
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Инвестиционная 1 450 м² в Dessau, Германия
Инвестиционная 1 450 м²
Dessau, Германия
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 4
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
$4,76 млн
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Инвестиционная 632 м² в Мёнхенгладбах, Германия
Инвестиционная 632 м²
Мёнхенгладбах, Германия
Площадь 632 м²
Продается здание с проектом реконструкции под дом престарелых и якорным арендатором! Прое…
$2,60 млн
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