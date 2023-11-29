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Инвестиционная недвижимость в Германии

Гессен
5
Берлин
3
Франкфурт-на-Майне
3
Инвестиционная В архив
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19 объектов найдено
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Krakow am See, Германия
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Krakow am See, Германия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 888 м²
Количество этажей 3
€790,000
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'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Инвестиционная 10 спален в Malchin, Германия
Инвестиционная 10 спален
Malchin, Германия
Комнаты 160
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 5 351 м²
Количество этажей 4
€295,000
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'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Инвестиционная в Кайзерслаутерн, Германия
Инвестиционная
Кайзерслаутерн, Германия
Площадь 12 500 м²
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
€4,10 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Инвестиционная 1 комната в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
€330,000
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Инвестиционная 4 комнаты в Берлин, Германия
Инвестиционная 4 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Коммерческое помещение на 1 этаже жилого дома, сданное в долгосрочную аренду (фитнес-студия …
€4,00 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Инвестиционная в Мюнхен, Германия
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Квартиры в новостройке Мюнхена в тихом, спокойном районе: апартаменты площадью от 40 до 70 к…
€1,63 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Инвестиционная 3 комнаты с парковкой в Эшборн, Германия
Инвестиционная 3 комнаты с парковкой
Эшборн, Германия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
€2,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Инвестиционная 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 50
Обслуживаемые апартаменты в таких городахкак Франкфурт на Майне - идеальный вариант для наде…
€4,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная 3 комнаты в Берлин, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 7
Пакет из 3 квартир в новостройке в районе Берлин-Митте для сдачи в аренду. Оборудов…
€862,000
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ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная в Мюнхен, Германия
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…
€1,35 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная с парковкой, с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 5
Квартиры во Франкфурта на Майне - разумное капиталовложение в ликвидные объекты с потенциало…
€3,40 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная 200 комнат в Билефельд, Германия
Инвестиционная 200 комнат
Билефельд, Германия
Комнаты 200
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 5
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
€8,10 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная в Dessau-Rosslau, Германия
Инвестиционная
Dessau-Rosslau, Германия
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 4
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
€4,10 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная в Rodgau, Германия
Инвестиционная
Rodgau, Германия
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 3
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
€5,30 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная с парковкой в Bullenhausen, Германия
Инвестиционная с парковкой
Bullenhausen, Германия
Площадь 3 400 м²
Коммерческое помещение с ведущими немецкими магазинами-сетевиками и офисами на одной из пеше…
€7,20 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная в Германия
Инвестиционная
Германия
Площадь 795 м²
ПРОДАЕТСЯ ОТЛИЧНЫЙ ДОХОДНЫЙ ДОМ:   в хорошем техническом состоянии, который был …
€2,20 млн
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KV PROPERTY s.r.o.
Языки общения: English, Deutsch
Инвестиционная в Германия
Инвестиционная
Германия
ДОХОДНЫЙ ДОМ В ЛЕЙПЦИГЕ 1.500.000€ СРОЧНАЯ ПРОДАЖА ✓ Защита капитала, ✓ стабильный доход, …
€1,70 млн
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KV PROPERTY s.r.o.
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Инвестиционная в Германия
Инвестиционная
Германия
Площадь 608 м²
ПРОДАЕТСЯ ОТЛИЧНЫЙ ДОХОДНЫЙ ДОМ:   в хорошем техническом состоянии, который п…
€1,55 млн
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KV PROPERTY s.r.o.
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Инвестиционная в Берлин, Германия
Инвестиционная
Берлин, Германия
Площадь 8 000 м²
Германия г.Берлин   Инвестпроект в Берлине   Предложение для…
€35,00 млн
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