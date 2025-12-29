  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. ISB global Immobilien

ISB global Immobilien

Германия, Budingen
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Türkçe
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Добро пожаловать в ГЛОБАЛЬНУЮ ИММОБИЛИЮ
Я являюсь вашим специализированным партнером в сфере недвижимости и стратегических инвестиций в Турции, в частности в Стамбуле, Северном Кипре и Дубае.
Мое предложение ориентировано на частные каюты, которые ищут роскошную квартиру или виллу в качестве безопасного актива.
Крупные инвесторы, желающие инвестировать в выгодные проекты и ценные земли
Имея более чем 15-летний опыт работы, я предлагаю вам осторожные советы и доступ к первоклассным предложениям недвижимости. Моя цель - создать долгосрочные ценности на самых привлекательных рынках мира для моих клиентов.

Наши агенты в Германии
Özgür Bayram
Özgür Bayram
Агентства рядом
PRO Silver
Риэлтор Павел Евлахов
Германия, Берлин
Жилая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 1
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Deutsch
V.Mann GmbH
Германия, Северный Рейн — Вестфалия
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 2 Коммерческая недвижимость 3
Оставить заявку
DEM GROUP GmbH
Германия, Дюссельдорф
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 42 Коммерческая недвижимость 31 Земельные участки 1
Компания DEM GROUP специализируется на продаже недвижимости в Германии. Наша компания работает на рынке недвижимости Германии более 10 лет и помогает нашим клиентам приобрести: инвестиционные проекты по строительству малоэтажного жилья в Германии с доходностью от 7.5 % до 20% годовы…
Оставить заявку
IBA Immobilien GmbH
Германия, Берлин
Жилая недвижимость 3 Коммерческая недвижимость 1 Земельные участки 1
Основанная в 2005 году, риэлтерская компания IBA Immobilien GmbH на сегодняшний день является высокопрофессиональным и успешным агентством недвижимости. Секрет успеха нашей компании кроется в многолетнем опыте работы на рынке недвижимости по всей Европе, в эффективном и ориентированном на ус…
Оставить заявку
'der land-makler'
Германия, Borrentin
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 1
Владелец или. Провайдер /продавец недвижимости (= рекламодатель на недвижимость) Инициатор проекта 'soak seven' (живые многопоколения, сеть с в настоящее время 10 свойствами) Оператор земельного брокера (DLM), специализируется на продаже и брокерской деятельности: коммерческая и жил…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти