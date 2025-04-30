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Трудовая виза

Германия Германия
Срок получения: от 1 месяцев
Расходы: от
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Трудовая виза
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О программе иммиграции

Германия является одной из самых привлекательных стран для трудовой миграции специалистов со всего мира.

Получить визу могут как специалисты с высшим образованием, так и без него, но с профессиональными навыками. Ведь есть ряд специальностей, которые подойдут и для людей со средним профессиональным образованием: в Германии есть целый список профессий, для работы по которым не нужно иметь высшее образование, например, строители, металлурги, повара. В таком случае для оформления трудовой визы нужно будет предоставить документ, подтверждающий наличие признанного в Германии среднего специального образования.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 1 месяцев
Расходы
Расходы
от
Требования к заявителю

Пройдемся по основным пунктам, необходимым для получения стандартной трудовой визы:

  • иностранцы со средним специальным образованием имеют большие шансы получить работу в Германии, если специальность востребована и на рынке есть дефицит таких специалистов;
  • иммигранты с высшим образованием могут устроиться на работу не только по специальности, которая прописана в дипломе, но и по той, опыт которой имеется. Ограничение, согласно которому можно работать только на основе квалификации, полученной с образованием, отменяется по Новому миграционному закону. Таким образом, если у вас есть любое квалифицированное профессиональное или высшее образование, вы не ограничены в поиске работы, связанной непосредственно с этим образованием. Исключение составляют регламентированные профессии (врачи, архитекторы и тд). Главное – это наличие диплома;
  • диплом о высшем образовании должен соответствовать немецким стандартам — проверить это можно на сайте Anabin;
  • без диплома и специализации устроиться на работу могут только граждане ЕС. Если у вас нет диплома или вы хотите поменять профессию — рекомендуем изучить информацию о переезде в Германию через обучение;
  • исключением являются специалисты в области IT — для них Германия предлагает упрощенные условия для получения визы. Айтишникам достаточно подтвердить официальный опыт работы от 2 лет, высшее образование не требуется;
  • IT-специалисты также смогут получить Голубую карту ЕС, даже если у них нет высшего образования, но у них есть опыт работы в течение не менее трех лет в схожей области.
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Трудовая виза
Германия Германия
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