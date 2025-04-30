Трудовая виза

О программе иммиграции

Германия является одной из самых привлекательных стран для трудовой миграции специалистов со всего мира.

Получить визу могут как специалисты с высшим образованием, так и без него, но с профессиональными навыками. Ведь есть ряд специальностей, которые подойдут и для людей со средним профессиональным образованием: в Германии есть целый список профессий, для работы по которым не нужно иметь высшее образование, например, строители, металлурги, повара. В таком случае для оформления трудовой визы нужно будет предоставить документ, подтверждающий наличие признанного в Германии среднего специального образования.