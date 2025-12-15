Жилой комплекс Дамп

Дамп (Балтийское море). Новые квартиры от €153 000. KfW 40, полная отделка, паркинг. Сдача 2025
Текст объявления:
📍 Германия, земля Шлезвиг-Гольштейн, курорт Дамп (Damp)
🏗 Строящийся комплекс, сдача: [уточнить год, например, 2025]
🏷 ЦЕНА: от 153 000 € | Площади: от 32,51 до 72,75 м²
Дамп — это живописный курорт на берегу Балтийского моря, известный своим реабилитационным центром MEDICLIN, развитой велнес-инфраструктурой и активными видами отдыха. Расположен между Килем и Фленсбургом — идеальное место для жизни у моря или инвестиций в аренду.
🏢 О ПРОЕКТЕ
Современный 5-этажный жилой дом на 144 квартиры. Архитектура и инженерия соответствуют строгим немецким стандартам энергоэффективности и комфорта.
ПараметрЗначениеЭтажность5Всего квартир144Площади32,51 – 72,75 м²Балконы92 квартирыТеррасы47 квартирЛифт✅Безбарьерный доступ✅ (все квартиры)
⚡️ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ (KfW 40 NH)
Дом сертифицирован по стандарту KfW 40 — это максимальная энергоэффективность и минимальные счета за отопление:
Тройные стеклопакеты
Тепловые насосы (отопление и ГВС)
Фотоэлектрические панели (солнечные батареи) на крыше
Высокий уровень теплоизоляции
✅ Низкие эксплуатационные расходы
✅ Комфортный микроклимат круглый год
✅ Возможность получения льготного кредита KfW
🛋 ОСНАЩЕНИЕ КВАРТИР
Квартиры сдаются «под ключ» — заезжай и живи:
Кухня:
Полностью оборудованная кухня встроенная техника:
— холодильник
— плита
— духовой шкаф
— вытяжка
Ванная комната:
Подвесной унитаз
Душ без порога (удобно для всех возрастов)
Зеркало с LED-подсветкой
Тёплый пол
Жилые комнаты:
Виниловые полы под дерево (износостойкие, тёплые)
Большие окна — максимум естественного света
Студии — полностью обставлены (мебель включена).
🚗 ИНФРАСТРУКТУРА И ПАРКИНГ
Парковочное место — входит в стоимость каждой квартиры
Подземный гараж — хранение велосипедов, защита от непогоды
Лифт до всех этажей
🌊 ЛОКАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
Дамп — это:
✅ Балтийское море, пляжи, природа
✅ Крупнейший реабилитационный центр MEDICLIN (сотни сотрудников и пациентов = арендный спрос)
✅ Велнес, водные виды спорта, прогулки, рестораны
✅ Транспортная доступность: Киль (40 мин), Фленсбург (50 мин), Гамбург (1.5 ч)
Для чего покупать:
🏡 Постоянное проживание в экологически чистом районе
💼 Сдача в аренду (востребовано у медицинских работников, туристов, пациентов клиники)
📈 Инвестиции в растущий курортный регион
💰 УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
Стоимость: от 153 000 € (зависит от площади и этажа)
Рассрочка от застройщика (уточняется индивидуально)
Ипотека для нерезидентов (до 50–60%)
Полное юридическое сопровождение сделки на русском и немецком языках
Помощь в открытии счёта в немецком банке
📩 Пишите в чат — отправлю:
Актуальный прайс-лист и планировки
Презентацию проекта и 3D-визуализации
Информацию о районе и арендных ставках
Организую онлайн-показ или консультацию с застройщиком
Цена: от 153 000 €
Локация: Германия, Дамп (Damp), Балтийское море
Сдача: 2025
Класс: KfW 40, премиальная энергоэффективность
