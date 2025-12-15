  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Киль
  4. Жилой комплекс Дамп

Жилой комплекс Дамп

Киль, Германия
от
$180,257
BTC
2.1441215
ETH
112.3825741
USDT
178 217.3326281
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
Оставить заявку
ID: 33893
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Германия
  • Область / штат
    Шлезвиг-Гольштейн
  • Город
    Киль

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Дамп (Балтийское море). Новые квартиры от €153 000. KfW 40, полная отделка, паркинг. Сдача 2025

Текст объявления:

📍 Германия, земля Шлезвиг-Гольштейн, курорт Дамп (Damp)
🏗 Строящийся комплекс, сдача: [уточнить год, например, 2025]
🏷 ЦЕНА: от 153 000 € | Площади: от 32,51 до 72,75 м²

Дамп — это живописный курорт на берегу Балтийского моря, известный своим реабилитационным центром MEDICLIN, развитой велнес-инфраструктурой и активными видами отдыха. Расположен между Килем и Фленсбургом — идеальное место для жизни у моря или инвестиций в аренду.

🏢 О ПРОЕКТЕ

Современный 5-этажный жилой дом на 144 квартиры. Архитектура и инженерия соответствуют строгим немецким стандартам энергоэффективности и комфорта.

ПараметрЗначениеЭтажность5Всего квартир144Площади32,51 – 72,75 м²Балконы92 квартирыТеррасы47 квартирЛифт✅Безбарьерный доступ✅ (все квартиры)

⚡️ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ (KfW 40 NH)

Дом сертифицирован по стандарту KfW 40 — это максимальная энергоэффективность и минимальные счета за отопление:

  • Тройные стеклопакеты

  • Тепловые насосы (отопление и ГВС)

  • Фотоэлектрические панели (солнечные батареи) на крыше

  • Высокий уровень теплоизоляции

✅ Низкие эксплуатационные расходы
✅ Комфортный микроклимат круглый год
✅ Возможность получения льготного кредита KfW

🛋 ОСНАЩЕНИЕ КВАРТИР

Квартиры сдаются «под ключ» — заезжай и живи:

Кухня:

  • Полностью оборудованная кухня встроенная техника:
    — холодильник
    — плита
    — духовой шкаф
    — вытяжка

Ванная комната:

  • Подвесной унитаз

  • Душ без порога (удобно для всех возрастов)

  • Зеркало с LED-подсветкой

  • Тёплый пол

Жилые комнаты:

  • Виниловые полы под дерево (износостойкие, тёплые)

  • Большие окна — максимум естественного света

Студии — полностью обставлены (мебель включена).

🚗 ИНФРАСТРУКТУРА И ПАРКИНГ

  • Парковочное место — входит в стоимость каждой квартиры

  • Подземный гараж — хранение велосипедов, защита от непогоды

  • Лифт до всех этажей

🌊 ЛОКАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

Дамп — это:

  • ✅ Балтийское море, пляжи, природа

  • ✅ Крупнейший реабилитационный центр MEDICLIN (сотни сотрудников и пациентов = арендный спрос)

  • ✅ Велнес, водные виды спорта, прогулки, рестораны

  • ✅ Транспортная доступность: Киль (40 мин), Фленсбург (50 мин), Гамбург (1.5 ч)

Для чего покупать:

  • 🏡 Постоянное проживание в экологически чистом районе

  • 💼 Сдача в аренду (востребовано у медицинских работников, туристов, пациентов клиники)

  • 📈 Инвестиции в растущий курортный регион

💰 УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

  • Стоимость: от 153 000 € (зависит от площади и этажа)

  • Рассрочка от застройщика (уточняется индивидуально)

  • Ипотека для нерезидентов (до 50–60%)

  • Полное юридическое сопровождение сделки на русском и немецком языках

  • Помощь в открытии счёта в немецком банке

📩 Пишите в чат  — отправлю:

  • Актуальный прайс-лист и планировки

  • Презентацию проекта и 3D-визуализации

  • Информацию о районе и арендных ставках

  • Организую онлайн-показ или консультацию с застройщиком

Цена: от 153 000 €
Локация: Германия, Дамп (Damp), Балтийское море
Сдача: 2025
Класс: KfW 40, премиальная энергоэффективность

#Германия #Дамп #Damp #БалтийскоеМоре #НедвижимостьВГермании #KfW40 #КвартираУМоря #ЭнергоэффективныйДом #ИнвестицииВГермании #Новостройка #ПодКлюч

 

Местонахождение на карте

Киль, Германия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Германия
Цена по запросу
Жилой квартал ...
Hausen, Германия
от
$808,541
НДС
Вы просматриваете
Жилой комплекс Дамп
Киль, Германия
от
$180,257
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Показать все Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Германия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
1 объект недвижимости 1
Продается новое здание DHH на тихой боковой улице Пирмасенс.Какие провайдеры есть в Пирмасенсе?Deutsche Telekom, O2 и Vodafon Kabel Deutschland работают в Пирмасенсе, Рейнланд-Пфальц. Каждый из этих поставщиков имеет свой собственный спектр услуг с различными тарифами. Ни один из этих провай…
Агентство
ELBUS GmbH
Оставить заявку
Жилой квартал ...
Жилой квартал ...
Жилой квартал ...
Жилой квартал ...
Hausen, Германия
от
$808,541
НДС
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
text
Агентство
50 Lemons
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Германии
Города Германии с самой дорогой и доступной арендой
15.12.2025
Города Германии с самой дорогой и доступной арендой
Что происходит с ценами на жилье в Германии в 2025: результаты 2 квартала
06.10.2025
Что происходит с ценами на жилье в Германии в 2025: результаты 2 квартала
Квартиры в Германии для жизни и инвестиций: подборка вариантов
25.08.2025
Квартиры в Германии для жизни и инвестиций: подборка вариантов
Где жить в Берлине: обзор районов с ценами от €3500 до €15,000 за м²
27.06.2025
Где жить в Берлине: обзор районов с ценами от €3500 до €15,000 за м²
Образование в Германии: типы учебных заведений, особенности поступления и обучения
14.05.2025
Образование в Германии: типы учебных заведений, особенности поступления и обучения
В недвижимость каких европейских стран инвестировать, чтобы сохранить капитал? Топ-3 направления с примерами объектов
12.03.2025
В недвижимость каких европейских стран инвестировать, чтобы сохранить капитал? Топ-3 направления с примерами объектов
Как переехать учиться в Германию: личная история и советы по релокации
05.02.2025
Как переехать учиться в Германию: личная история и советы по релокации
Налоги в Германии
11.11.2024
Налоги в Германии
Показать все публикации