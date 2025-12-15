Жилой комплекс Дамп

Дамп (Балтийское море). Новые квартиры от €153 000. KfW 40, полная отделка, паркинг. Сдача 2025

Текст объявления:

📍 Германия, земля Шлезвиг-Гольштейн, курорт Дамп (Damp)

🏗 Строящийся комплекс, сдача: [уточнить год, например, 2025]

🏷 ЦЕНА: от 153 000 € | Площади: от 32,51 до 72,75 м²

Дамп — это живописный курорт на берегу Балтийского моря, известный своим реабилитационным центром MEDICLIN, развитой велнес-инфраструктурой и активными видами отдыха. Расположен между Килем и Фленсбургом — идеальное место для жизни у моря или инвестиций в аренду.

🏢 О ПРОЕКТЕ

Современный 5-этажный жилой дом на 144 квартиры. Архитектура и инженерия соответствуют строгим немецким стандартам энергоэффективности и комфорта.

ПараметрЗначениеЭтажность5Всего квартир144Площади32,51 – 72,75 м²Балконы92 квартирыТеррасы47 квартирЛифт✅Безбарьерный доступ✅ (все квартиры)

⚡️ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ (KfW 40 NH)

Дом сертифицирован по стандарту KfW 40 — это максимальная энергоэффективность и минимальные счета за отопление:

Тройные стеклопакеты

Тепловые насосы (отопление и ГВС)

Фотоэлектрические панели (солнечные батареи) на крыше

Высокий уровень теплоизоляции

✅ Низкие эксплуатационные расходы

✅ Комфортный микроклимат круглый год

✅ Возможность получения льготного кредита KfW

🛋 ОСНАЩЕНИЕ КВАРТИР

Квартиры сдаются «под ключ» — заезжай и живи:

Кухня:

Полностью оборудованная кухня встроенная техника:

— холодильник

— плита

— духовой шкаф

— вытяжка

Ванная комната:

Подвесной унитаз

Душ без порога (удобно для всех возрастов)

Зеркало с LED-подсветкой

Тёплый пол

Жилые комнаты:

Виниловые полы под дерево (износостойкие, тёплые)

Большие окна — максимум естественного света

Студии — полностью обставлены (мебель включена).

🚗 ИНФРАСТРУКТУРА И ПАРКИНГ

Парковочное место — входит в стоимость каждой квартиры

Подземный гараж — хранение велосипедов, защита от непогоды

Лифт до всех этажей

🌊 ЛОКАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

Дамп — это:

✅ Балтийское море, пляжи, природа

✅ Крупнейший реабилитационный центр MEDICLIN (сотни сотрудников и пациентов = арендный спрос)

✅ Велнес, водные виды спорта, прогулки, рестораны

✅ Транспортная доступность: Киль (40 мин), Фленсбург (50 мин), Гамбург (1.5 ч)

Для чего покупать:

🏡 Постоянное проживание в экологически чистом районе

💼 Сдача в аренду (востребовано у медицинских работников, туристов, пациентов клиники)

📈 Инвестиции в растущий курортный регион

💰 УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

Стоимость: от 153 000 € (зависит от площади и этажа)

Рассрочка от застройщика (уточняется индивидуально)

Ипотека для нерезидентов (до 50–60%)

Полное юридическое сопровождение сделки на русском и немецком языках

Помощь в открытии счёта в немецком банке

📩 Пишите в чат — отправлю:

Актуальный прайс-лист и планировки

Презентацию проекта и 3D-визуализации

Информацию о районе и арендных ставках

Организую онлайн-показ или консультацию с застройщиком

Цена: от 153 000 €

Локация: Германия, Дамп (Damp), Балтийское море

Сдача: 2025

Класс: KfW 40, премиальная энергоэффективность

