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Жильё в Mecklenburgische Seenplatte, Германия

2 объекта найдено
Особняк 8 спален в Ифенак, Германия
Особняк 8 спален
Ифенак, Германия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 2
€189,000
в месяц
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Замок 10 спален в Zettemin, Германия
Замок 10 спален
Zettemin, Германия
Комнаты 135
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 4
€895,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch

Параметры недвижимости в Mecklenburgische Seenplatte, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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