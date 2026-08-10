Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Mecklenburgische Seenplatte
  4. Жилая

Жилье в Mecklenburgische Seenplatte, Германия

;
дома
3
4 объекта найдено
Замок 200 комнат в Klocksin, Германия
Замок 200 комнат
Klocksin, Германия
Число комнат 200
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 7 500 м²
Количество этажей 3
Один из самых больших, красивых, полностью и лучше всего сохранившихся ГУЦАНЛАГЕН в стране; …
$2,03 млн
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 30 комнат в Klocksin, Германия
Многоуровневые квартиры 30 комнат
Klocksin, Германия
Число комнат 30
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 4
offered here for purchase: good-preserved, expansion & auml, 4-storey memory
$296,964
Оставить заявку
Особняк 50 комнат в Ифенак, Германия
Особняк 50 комнат
Ифенак, Германия
Число комнат 50
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 2
Одна из последних, сохранившихся Германий страны:Управляющий усадьбой ГОДДИН с 7000 (или до …
$194,321
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Замок 135 комнат в Zettemin, Германия
Замок 135 комнат
Zettemin, Германия
Число комнат 135
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 4
- Последний дом в Д. в полужестком строительстве!Уникальный Гутшаус в полукруглой форме рядо…
$850,849
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Mecklenburgische Seenplatte, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти