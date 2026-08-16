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Виллы в Германии

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18 объектов найдено
Вилла 16 комнат в Oberbarenburg, Германия
UP UP
Вилла 16 комнат
Oberbarenburg, Германия
Число комнат 16
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в стильную семью или дом отдыха в самом сердце пасхальных гор. Эта просторн…
$512,079
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Вилла в Германия
Вилла
Германия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
Количество комнат - 7 Терраса Гараж Подвал Тепловой насос Камин Пол с подогревом В 2020 г. …
$991,385
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Вилла в Кёльн, Германия
Вилла
Кёльн, Германия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Тишина и комфорт в идеальном сочетании с отличной инфраструктурой, первоклассными образовате…
$2,16 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Мюльхайм-на-Руре, Германия
Вилла
Мюльхайм-на-Руре, Германия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
Количество этажей 3
Количество комнат: 9 спален, 4 сан узла, 4 гаража и много мест парковки   Год постройк…
$3,98 млн
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Вилла 9 комнат в Sprendlingen, Германия
Вилла 9 комнат
Sprendlingen, Германия
Число комнат 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
$6,34 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Вилла 10 комнат в Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
Число комнат 10
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
$13,25 млн
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TekceTekce
Вилла в Дюссельдорф, Германия
Вилла
Дюссельдорф, Германия
Площадь 373 м²
Количество этажей 4
Полное описание: 40545 Düsseldorf (Oberkassel) городская современная вилла сдана в аренду …
$4,15 млн
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Вилла в Дюссельдорф, Германия
Вилла
Дюссельдорф, Германия
Площадь 702 м²
Предлагается проект постройки 4 жилых домов с последующей перепродажей. Объект будет состоя…
$4,32 млн
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Вилла в Дуйсбург, Германия
Вилла
Дуйсбург, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Объект находится на границе Дуйсбурга и Дюссельдорфа. До Аэропорта Дюссельдорфа 15 минут. …
$1,98 млн
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Вилла 7 комнат в Socking, Германия
Вилла 7 комнат
Socking, Германия
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
$12,10 млн
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Вилла в Грюнвальд, Германия
Вилла
Грюнвальд, Германия
Количество спален 10
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
$13,36 млн
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Вилла в Франкфурт-на-Майне, Германия
Вилла
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 7
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
$2,96 млн
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Вилла в Socking, Германия
Вилла
Socking, Германия
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
$12,20 млн
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Вилла в Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Вилла
Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Количество спален 7
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…
$2,15 млн
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Вилла в Sprendlingen, Германия
Вилла
Sprendlingen, Германия
Количество спален 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
$6,39 млн
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Вилла в Мюнхен, Германия
Вилла
Мюнхен, Германия
Количество спален 5
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Элегантная и высококачественная городская вилла с террасой в зеленом районе столицы Баварии …
$3,02 млн
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Вилла 9 комнат в Бад-Фильбель, Германия
Вилла 9 комнат
Бад-Фильбель, Германия
Число комнат 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
$2,64 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Вилла в Бад-Фильбель, Германия
Вилла
Бад-Фильбель, Германия
Количество спален 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
$2,90 млн
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