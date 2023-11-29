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Виллы в Германии

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17 объектов найдено
Вилла 7 комнат с парковкой, с балконом в Штарнберг, Германия
Вилла 7 комнат с парковкой, с балконом
Штарнберг, Германия
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
€10,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Вилла 10 комнат в Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
Комнаты 10
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
€11,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Вилла 9 комнат с парковкой в Dreieich, Германия
Вилла 9 комнат с парковкой
Dreieich, Германия
Комнаты 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
€5,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Вилла 9 комнат с парковкой, с балконом в Бад-Фильбель, Германия
Вилла 9 комнат с парковкой, с балконом
Бад-Фильбель, Германия
Комнаты 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
€2,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Вилла 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с vid na more в Butjadingen, Германия
Вилла 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с vid na more
Butjadingen, Германия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€490,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Вилла 6 спален в Гамбург, Германия
Вилла 6 спален
Гамбург, Германия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Уникальная вилла на парковом участке с южной стороны в отличном месте Впечатляющая вилла ра…
€3,40 млн
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Аталанта
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Вилла 3 спальни в Гамбург, Германия
Вилла 3 спальни
Гамбург, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Исторический таунхаус эпохи Вильгельма в лучшем месте недалеко от Альста Всего в нескольких…
€7,80 млн
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Аталанта
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Вилла 4 спальни в Дармштадт, Германия
Вилла 4 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 492 м²
Оазис покоя для любителей дизайна недалеко от Франкфурта Эта современная семейная вилла пре…
€5,95 млн
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Аталанта
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Вилла в центре города, с садом, с инфраструктурой в Эрфурт, Германия
Вилла в центре города, с садом, с инфраструктурой
Эрфурт, Германия
Площадь 540 м²
Великолепная вилла построена в престижном жилом районе в Эрфурте, Тюрингия, Германия, и был…
€1,29 млн
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Вилла 9 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Германия
Вилла 9 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Германия
Количество спален 9
Площадь 406 м²
Эксклюзивная вилла для проживания либо для дипломатического представительства расположена в …
€8,30 млн
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Вилла 12 спален с мебелью, с гаражом, с сауной в Потсдам, Германия
Вилла 12 спален с мебелью, с гаражом, с сауной
Потсдам, Германия
Количество спален 12
Площадь 479 м²
Эта восхитительная вилла расположена в Потсдаме, Германия. Построенная в 1896 году Карлом Эн…
€2,50 млн
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Вилла 11 спален с гаражом, с садом, с сауной в Берлин, Германия
Вилла 11 спален с гаражом, с садом, с сауной
Берлин, Германия
Количество спален 11
Площадь 675 м²
Эта выразительная и элегантная вилла, окруженная многолетними деревьями, расположена на бере…
€4,80 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Берлин, Германия
Вилла 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Берлин, Германия
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Современный дом в стиле баухаус был построен в 1977 г в популярном районе Берлина, Грюневаль…
€4,30 млн
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Вилла 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией в Берлин, Германия
Вилла 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией
Берлин, Германия
Количество спален 7
Площадь 530 м²
Эта восхитительная роскошная вилла находится в сердце Германии, ее столице Берлине. Построен…
€3,20 млн
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Вилла 5 спален с гаражом, с садом, с интернетом в Берлин, Германия
Вилла 5 спален с гаражом, с садом, с интернетом
Берлин, Германия
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Престижная вилла была построена в 2012 году на участке площадью примерно 800 кв. м и отличае…
€3,20 млн
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Вилла 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Мюнхен, Германия
Вилла 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Дом находится в престижном районе на юго-западе Мюнхена. Дом построен в стиле классической …
€1,38 млн
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Вилла 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением в Гамбург, Германия
Вилла 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением
Гамбург, Германия
Количество спален 6
Площадь 210 м²
Очаровательный домик расположен на северо-востоке Гамбурга в районе Вольдорф-Ольштедт, округ…
€835,000
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Параметры недвижимости в Германии

с видом на озеро
недорогая
элитная
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