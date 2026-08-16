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Кондоминиумы в Германии

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Кондо Удалить
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24 объекта найдено
Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Све…
$1,01 млн
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Кондо 3 комнаты в Гамбург, Германия
Кондо 3 комнаты
Гамбург, Германия
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
3-комнатная квартира с балконом расположена на 3 этаже многоквартирного дома. Центральный ко…
$600,663
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Кондо 2 комнаты в Майнц, Германия
Кондо 2 комнаты
Майнц, Германия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Проект предлагает изысканные, индивидуальные, квартиры балконом или лоджией с высококачестве…
$554,010
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Кондо 3 комнаты в Ганновер, Германия
Кондо 3 комнаты
Ганновер, Германия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
$584,218
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Кондо 3 комнаты в Дармштадт, Германия
Кондо 3 комнаты
Дармштадт, Германия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Концепция дизайна проекта характеризуется продуманной зеленой зоной с парком. Террасы на пер…
$680,079
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Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Большая 3-х комнатная квартира в зеленом районе Берлина - идеальный вариант для семей. Об…
$600,993
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LDV InvestLDV Invest
Кондо 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Квартиры в этом жилом комплексе соответствуют самым высоким требованиям. Варианты квар…
$696,271
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Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 5
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
$1,40 млн
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Кондо 4 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 4 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
4-комнатная квартира площадью около 100 м² расположена в центре Берлина. Она расположена на …
$717,861
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Кондо 3 комнаты в Оффенбах, Германия
Кондо 3 комнаты
Оффенбах, Германия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
$545,143
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Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
Здание было построено в 1998 году и полностью модернизировано в 2018 году. Квартира с терр…
$539,745
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Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Эта красивая квартира расположена в ухоженном многоквартирном дома с подземной автостоянкой.…
$593,720
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Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 6
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…
$669,284
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Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
2-х комнатная квартира в популярном районе Берлина - Фридрихсхайн. Площадь гостиной с откры…
$561,335
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Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
$890,580
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Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 3
Предлагаемая квартира находится на втором этаже внебольшом ухоженном многоквартирном доме - …
$464,181
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Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
2-комнатная квартира в Мюнхене в хорошем состоянии (ремонт проводился своевременно). Идеальн…
$507,361
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Кондо 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
2-х комнатная квартира со встроенной кухней и балконом недалеко от выставочного комплекса Фр…
$534,348
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Кондо 2 комнаты в Ганновер, Германия
Кондо 2 комнаты
Ганновер, Германия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
$464,181
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Кондо 1 комната в Берлин, Германия
Кондо 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира на первом этаже с садом в Берлине. Оборудование: - в квартире про…
$356,232
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Кондо 4 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Кондо 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 4
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
4-х комнатная просторная квартира в центральном районе Дюссельдорфа. Современное высокока…
$993,757
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Кондо 2 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 5
Благоустроенная 2-комнатная квартира в хорошем состоянии в Мюнхене. Квартира находится на …
$550,540
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Кондо 3 комнаты в Neu Isenburg, Германия
Кондо 3 комнаты
Neu Isenburg, Германия
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
$734,054
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Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 6
Светлая 3-комнатная квартира находится на 6-м этаже и является идеальным городским жильем дл…
$717,861
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