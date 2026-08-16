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44 объекта найдено
Отель 700 м² в Dietzenbach, Германия
Отель 700 м²
Dietzenbach, Германия
Число комнат 36
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
$3,92 млн
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3*** Современный отель на продажу в Бремене в Бремен, Германия
3*** Современный отель на продажу в Бремене
Бремен, Германия
Отель с отличными транспортными связями имеет в общей сложности 80 номеров. В отеле имеют…
$7,96 млн
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Отель 1 500 м² в Оффенбах, Германия
Отель 1 500 м²
Оффенбах, Германия
Число комнат 50
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
Апарт-отель в районе главного ж/д вокзала Франкфурта на Майне. Договор аренды: покупка о…
$9,22 млн
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Отель 3 431 м² в Бавария, Германия
Отель 3 431 м²
Бавария, Германия
Площадь 3 431 м²
Количество этажей 3
• Подвал: ок. 1278 м² • Первый этаж: ок. 1115 м² • Верхний этаж: ок. 1038 м² • Количество н…
$10,44 млн
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Отель 2 600 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 2 600 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 72
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
$7,26 млн
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Отель 15 879 м² в Дюссельдорф, Германия
Отель 15 879 м²
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 455
Площадь 15 879 м²
$115,86 млн
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TekceTekce
Отель в Гамбург, Германия
Отель
Гамбург, Германия
Число комнат 100
4* отель, расположенный недалеко от аэропорта Гамбурга с договоров с управляющей компанией. …
$25,93 млн
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5***** отель на продажу в Берлине в Берлин, Германия
5***** отель на продажу в Берлине
Берлин, Германия
Площадь 5 000 м²
Площадь участка: 8,000 кв.м. Несколько коммерческих арендаторов. Количество комнат: 140. …
$40,38 млн
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Отель 1 850 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 1 850 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 55
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 4
4* Бутик-отель в центре Франкфурта в районе ж/д вокзала. Отель был полностью модернизиров…
$16,37 млн
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Fantastic hotel on the 1st line to the water в Бонн, Германия
Fantastic hotel on the 1st line to the water
Бонн, Германия
Число комнат 181
Количество спален 1
Площадь 10 600 м²
Фантастический отель на 1-й линии до реки Рейн в Боннском районе!Уникальное местоположение!Ф…
$10,46 млн
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Отель 1 270 м² в Дюссельдорф, Германия
Отель 1 270 м²
Дюссельдорф, Германия
Площадь 1 270 м²
Отель находится в нескольких минутах ходьбы от старого города, центра (центра города), Кё-Бо…
$7,00 млн
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Отель 1 700 м² в Висбаден, Германия
Отель 1 700 м²
Висбаден, Германия
Число комнат 57
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 4
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с дог…
$6,41 млн
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Продажа нового 4,5-звездочный отель в Дюссельдорфе с доходностью 6%. в Дюссельдорф, Германия
Продажа нового 4,5-звездочный отель в Дюссельдорфе с доходностью 6%.
Дюссельдорф, Германия
Площадь 15 000 м²
Площадь участка: 4000 м² Общая площадь (надземная): 15 000 м² Количество комнат: 450 Парк…
$74,00 млн
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Отель 1 050 м² в Zeppelinheim, Германия
Отель 1 050 м²
Zeppelinheim, Германия
Число комнат 45
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
$4,78 млн
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Отель в Obschwarzbach, Германия
Отель
Obschwarzbach, Германия
Число комнат 425
Отель с длительным договором аренды в Дюссельдорфе. Кол-во номеров: 425 Кол-во парково…
$115,25 млн
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Unique 4**** star hotel in Munich centre в Мюнхен, Германия
Unique 4**** star hotel in Munich centre
Мюнхен, Германия
Число комнат 119
Площадь 5 641 м²
• Квартиры: 119• Звезды: 4-звездочная категория• Площадь участка: 1330 м2• Чистая полезная п…
$70,82 млн
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Отель 1 757 м² в Мюнхен, Германия
Отель 1 757 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 1 757 м²
Количество этажей 4
• Гoд поcтройки: 1992 • Пocледняя рeнoвaция: 2014 • Этажность: 1, 2, 3, подвал • Количество …
$10,73 млн
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Отель 3 573 м² в Штутгарт, Германия
Отель 3 573 м²
Штутгарт, Германия
Площадь 3 573 м²
Количество этажей 6
Превосходное расположение – бизнес-отель без оператора с рестораном и исключительным потенци…
$6,41 млн
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Отель 950 м² в Берлин, Германия
Отель 950 м²
Берлин, Германия
Число комнат 22
Площадь 950 м²
Количество этажей 3
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине. В отеле – …
$4,55 млн
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Отель 3 000 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 3 000 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 62
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 4
Продается современный 4* отель в пригороде Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в са…
$5,19 млн
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For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres. в Франкфурт-на-Майне, Германия
For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres.
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 2 300 м²
Недвижимость предлагает стабильную структуру денежных потоков через долгосрочный договор аре…
$13,72 млн
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Отель 4 300 м² в Оффенбах, Германия
Отель 4 300 м²
Оффенбах, Германия
Число комнат 84
Площадь 4 300 м²
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
$7,72 млн
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Отель 950 м² в Берлин, Германия
Отель 950 м²
Берлин, Германия
Количество спален 22
Площадь 950 м²
Количество этажей 3
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине. В отеле – …
$4,59 млн
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Отель 1 050 м² в Zeppelinheim, Германия
Отель 1 050 м²
Zeppelinheim, Германия
Количество спален 45
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
$4,82 млн
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Отель 34 м² в Uhyst Spree Delni Wujezd, Германия
Отель 34 м²
Uhyst Spree Delni Wujezd, Германия
Площадь 34 м²
Апартаменты в пятиэтажной замковой резиденции в посёлке Уист (в часе езды от Дрездена). Рези…
$199,035
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Отель в Hohenmolsen, Германия
Отель
Hohenmolsen, Германия
Апартаменты в замке в парке в городе Хоэнмёльзен, который пользуется популярностью в качеств…
$139,429
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Отель 250 м² в Pulheim, Германия
Отель 250 м²
Pulheim, Германия
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Предлагается к покупке отель в Пульхайме (10 км от Кельна). В отеле 10 полностью меблиров…
$866,491
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Отель 3 000 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 3 000 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 62
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 4
Продается современный 4* отель в пригороде Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в са…
$5,23 млн
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Отель 25 000 м² в Гамбург, Германия
Отель 25 000 м²
Гамбург, Германия
Число комнат 131
Площадь 25 000 м²
$57,78 млн
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Отель в Берлин, Германия
Отель
Берлин, Германия
Число комнат 22
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине c договором аре…
$4,29 млн
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