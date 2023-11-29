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32 объекта найдено
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Отель 50 комнат
Оффенбах, Германия
50
1 500 м²
4
Апарт-отель в районе главного ж/д вокзала Франкфурта на Майне. Договор аренды: покупка о…
€8,00 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Отель 55 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
55
1 850 м²
4
4* Бутик-отель в центре Франкфурта в районе ж/д вокзала. Отель был полностью модернизирован…
€13,20 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 270 комнат
Кирххайм-Мюнхен, Германия
270
Новый отель в Мюнхене с договором аренды - 20 лет. Кол-во номеров: 270 Год постройки:…
€59,00 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
36
700 м²
4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
€3,40 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
62
3 000 м²
4
Продается современный 4* отель в пригороде Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в са…
€4,50 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Отель 45 комнат
Zeppelinheim, Германия
45
1 050 м²
3
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
€4,15 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Отель 22 комнаты
Берлин, Германия
22
950 м²
3
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине. В отеле – …
€3,95 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Отель 425 комнат
Меттман, Германия
425
Отель с длительным договором аренды в Дюссельдорфе. Кол-во номеров: 425 Кол-во парково…
€100,00 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Отель 72 комнаты с парковкой
Франкфурт-на-Майне, Германия
72
2 600 м²
3
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
€6,30 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Отель 100 комнат
Гамбург, Германия
100
4* отель, расположенный недалеко от аэропорта Гамбурга с договоров с управляющей компанией. …
€22,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Отель 84 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
84
4 300 м²
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
€6,70 млн
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Отель 57 комнат с парковкой
Висбаден, Германия
57
1 700 м²
4
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с до…
€3,50 млн
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Отель 22 комнаты
Берлин, Германия
22
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине c договором аре…
€3,95 млн
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Отель
Бавария, Германия
Германия Бавария г.Мюнхен Бизнес-отель в Мюнхене Перспективный биз…
€18,20 млн
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Отель
Гамбург, Германия
Германия г.Гамбург Отель 5***** в Гамбурге Шикарный отель 5***** в…
€40,00 млн
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Отель
Берлин, Германия
Германия г.Берлин Отель в районе Шёнеберг Отель 3*** в отли…
€12,50 млн
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Отель с кредитом / ипотекой
Нижняя Саксония, Германия
5 384 м²
Германия Нижняя Саксония г. Брауншвейг Большой новый отель 4**** …
€30,00 млн
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Отель
Берлин, Германия
7 460 м²
Германия г.Берлин Отель в центре Берлина Отель на самой …
€13,50 млн
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Отель с сауной
Берлин, Германия
8 900 м²
Германия г.Берлин Отель 4**** рядом с KaDeWe Большой красивый о…
€19,60 млн
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Отель с лифтом, с видом на море, с террасой
Шлезвиг-Гольштейн, Германия
Германия Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн г.Киль Отель 4* в г.К…
€3,83 млн
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Отель с лифтом, с подвалом
Бранденбург, Германия
9 500 м²
Германия Федеральная земля Бранденбург Отель-замок 4**** Потр…
€5,20 млн
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Отель
Берлин, Германия
15 756 м²
Германия г.Берлин Отельный комплекс 4* Новый современный…
€32,80 млн
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Отель
Бавария, Германия
10 270 м²
Германия Бавария г.Гармиш-Партенкирхен Роскошный отель класса люкс…
€17,33 млн
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Отель
Бавария, Германия
Германия Бавария г.Мюнхен Отель 4**** в центре Мюнхена …
€24,50 млн
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Отель с подвалом, с сауной
Баден-Вюртемберг, Германия
2 975 м²
Германия федеральная земля Баден-Вюртемберг Фройденштадт Wellness-…
€2,60 млн
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Отель
Нижняя Саксония, Германия
Германия Федеральная земля Нижняя Саксония г.Ганновер Отель 3,5* р…
€3,65 млн
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Отель с лифтом, с двором
Бавария, Германия
Германия Бавария Отель в Баварском лесу Успешно работающ…
€1,99 млн
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Отель
Гессен, Германия
1 200 м²
Германия Земля Гессен, адм. округ Дармштадт г. Рюссельсхайм Отель …
€2,52 млн
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Отель с лифтом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
3 879 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия Отель 4**** в заповедник…
€3,80 млн
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Отель 455 комнат
Дюссельдорф, Германия
455
15 879 м²
€110,00 млн
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