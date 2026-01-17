  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Германии

Гессен
1
Рейнланд-Пфальц
1
Pirmasens
1
Werra Meissner Kreis
1
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал ...
Жилой квартал ...
Жилой квартал ...
Жилой квартал ...
Hausen, Германия
от
$808,541
НДС
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
text
Агентство
50 Lemons
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Показать все Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Германия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
1 объект недвижимости 1
Продается новое здание DHH на тихой боковой улице Пирмасенс.Какие провайдеры есть в Пирмасенсе?Deutsche Telekom, O2 и Vodafon Kabel Deutschland работают в Пирмасенсе, Рейнланд-Пфальц. Каждый из этих поставщиков имеет свой собственный спектр услуг с различными тарифами. Ни один из этих провай…
Агентство
ELBUS GmbH
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти