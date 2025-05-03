  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. DEM GROUP GmbH

DEM GROUP GmbH

Германия, Дюссельдорф
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
На платформе
На платформе
1 год 1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
demgroup.ru/
Об агентстве

Компания DEM GROUP специализируется на продаже недвижимости в Германии.

Наша компания работает на рынке недвижимости Германии более 10 лет и помогает нашим клиентам приобрести:

  • инвестиционные проекты по строительству малоэтажного жилья в Германии с доходностью от 7.5 % до 20% годовых
  • инвестиционные квартиры ценой от 50 000 евро с доходностью от сдачи в аренду до 7% годовых
  • квартиры и дома для личного проживания
  • квартиры с аукционов по цене на 30% ниже рыночной
  • многоквартирные дома с арендаторами

Наша компания специализируется на работе с иностранными инвесторами и имеет большой опыт в организации дистанционных сделок, в оформлении недвижимости для нерезидентов Германии и готова помочь приобрести недвижимость Германии даже если клиент проживает в другой стране.

Наша компания также оказывает помощь в получении ипотечного кредита, открытии счета в банке, управлении недвижимостью и сдаче ее в аренду, если это необходимо.

Услуги

Наша компания работает на рынке недвижимости Германии более 10 лет и помогает нашим клиентам приобрести:

  • инвестиционные проекты по строительству малоэтажного жилья в Германии с доходностью от 7.5 % до 20% годовых
  • инвестиционные квартиры ценой от 50 000 евро с доходностью от сдачи в аренду до 7% годовых
  • квартиры и дома для личного проживания
  • квартиры с аукционов по цене на 30% ниже рыночной
  • многоквартирные дома с арендаторами
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:16
(UTC+2:00, Europe/Berlin)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 35 объектов
Квартира 2 комнаты в Munchheide, Германия
Квартира 2 комнаты
Munchheide
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Новостройка в Германии, в 47877 Willich Продаются квартиры в новостройке, в 47877 Willich В …
$372,755
Квартира 1 комната в Вупперталь, Германия
Квартира 1 комната
Вупперталь
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/3
Продается однокомнатная квартира в Вуппертале. Квартира находится в доме 1990 года постро…
$38,144
Квартира 2 комнаты в Munchheide, Германия
Квартира 2 комнаты
Munchheide
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
Новостройка в Германии, 47877 Willich Доступное жилье в небольшом уютном немецком городе на…
$267,416
Квартира 4 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 4 комнаты
Берлин
Число комнат 4
Площадь 161 м²
Этаж 2/5
Продается квартира в Берлине в историческом доме, который был полностью санирован в 2023-202…
$1,61 млн
Дома
Смотреть все 7 объектов
Таунхаус 3 комнаты в Берлин, Германия
Таунхаус 3 комнаты
Берлин
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в новостройке в 10119 Берлине. В доме 2 этажа и 3 комнаты. Подробно…
$1,53 млн
Дом 5 комнат в Херцогенрат, Германия
Дом 5 комнат
Херцогенрат
Число комнат 5
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Продается дом в 52134 Herzogenrath Год постройки - 2022 Жилая площадь - 195 кв.м. З…
$506,198
Дом в Papenburg, Германия
Дом
Papenburg
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается земельный участок 1072 м2 с построенным домом площадью 170 м2 в 26871 Papenburg …
$376,956
Дом 4 комнаты в Эссен (Ольденбург), Германия
Дом 4 комнаты
Эссен (Ольденбург)
Число комнат 4
Площадь 233 м²
Количество этажей 3
Продается дом в 49632 Essen (Oldenburg) Год постройки: 2018 Участок земли: 702 м2 П…
$635,440
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 31 объект
Доходный дом 365 м² в Hohenkirchen, Германия
Доходный дом 365 м²
Hohenkirchen
Площадь 365 м²
Количество этажей 3
Продается доходный дом в 34314 Espenau Адрес объекта - Kasseler Str., 34314 Espenau (15 м…
$595,583
Доходный дом 436 м² в Эммерих-ам-Райн, Германия
Доходный дом 436 м²
Эммерих-ам-Райн
Площадь 436 м²
Количество этажей 3
Продается доходный дом в 46446 Emmerich am Rhein площадь дома 435,5 м2 площадь участка…
$445,585
Доходный дом 656 м² в Вупперталь, Германия
Доходный дом 656 м²
Вупперталь
Площадь 656 м²
Количество этажей 4
Доходный дом в Вуппертале 1961 года постройки в хорошем состоянии, имеет железобетонное пере…
$925,540
Доходный дом 870 м² в Гельзенкирхен, Германия
Доходный дом 870 м²
Гельзенкирхен
Площадь 870 м²
Количество этажей 5
Продается доходный дом в 45881 Gelsenkirchen  в хорошем состоянии дом 1967 года 12 …
$902,038
Наши агенты в Германии
Максим Бауэр
Максим Бауэр
74 объекта
Агентства рядом
IBA Immobilien GmbH
Германия, Берлин
Жилая недвижимость 4 Коммерческая недвижимость 1 Земельные участки 1
Основанная в 2005 году, риэлтерская компания IBA Immobilien GmbH на сегодняшний день является высокопрофессиональным и успешным агентством недвижимости. Секрет успеха нашей компании кроется в многолетнем опыте работы на рынке недвижимости по всей Европе, в эффективном и ориентированном на ус…
Оставить заявку
FinSTrise
Германия, Мёнхенгладбах
Жилая недвижимость 46 Коммерческая недвижимость 11 Земельные участки 1
Оставить заявку
'der land-makler'
Германия, Borrentin
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 1
Владелец или. Провайдер /продавец недвижимости (= рекламодатель на недвижимость) Инициатор проекта 'soak seven' (живые многопоколения, сеть с в настоящее время 10 свойствами) Оператор земельного брокера (DLM), специализируется на продаже и брокерской деятельности: коммерческая и жил…
Оставить заявку
V.Mann GmbH
Германия, Северный Рейн — Вестфалия
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 2 Коммерческая недвижимость 3
Оставить заявку
ESTATE-SERVICE24
Германия, Франкфурт-на-Майне
Год основания компании 2008
Жилая недвижимость 105 Коммерческая недвижимость 72
ESTATE-SERVICE24 —  риэлторская компания с многолетним успешным опытом работы. Центральный офис компании расположен во Франкфурте. Мы помогаем нашим клиентам со всего мира приобретать коммерческую недвижимость (отели, магазины и офисные помещения, расположенные на первых этажах зданий, супер…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Перейти