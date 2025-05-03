DEM GROUP GmbH

Компания DEM GROUP специализируется на продаже недвижимости в Германии.
Наша компания работает на рынке недвижимости Германии более 10 лет и помогает нашим клиентам приобрести:
Наша компания специализируется на работе с иностранными инвесторами и имеет большой опыт в организации дистанционных сделок, в оформлении недвижимости для нерезидентов Германии и готова помочь приобрести недвижимость Германии даже если клиент проживает в другой стране.
Наша компания также оказывает помощь в получении ипотечного кредита, открытии счета в банке, управлении недвижимостью и сдаче ее в аренду, если это необходимо.
Наша компания работает на рынке недвижимости Германии более 10 лет и помогает нашим клиентам приобрести: