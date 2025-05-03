DEM GROUP GmbH

Об агентстве

Компания DEM GROUP специализируется на продаже недвижимости в Германии.

Наша компания работает на рынке недвижимости Германии более 10 лет и помогает нашим клиентам приобрести:

инвестиционные проекты по строительству малоэтажного жилья в Германии с доходностью от 7.5 % до 20% годовых

инвестиционные квартиры ценой от 50 000 евро с доходностью от сдачи в аренду до 7% годовых

квартиры и дома для личного проживания

квартиры с аукционов по цене на 30% ниже рыночной

многоквартирные дома с арендаторами

Наша компания специализируется на работе с иностранными инвесторами и имеет большой опыт в организации дистанционных сделок, в оформлении недвижимости для нерезидентов Германии и готова помочь приобрести недвижимость Германии даже если клиент проживает в другой стране.

Наша компания также оказывает помощь в получении ипотечного кредита, открытии счета в банке, управлении недвижимостью и сдаче ее в аренду, если это необходимо.