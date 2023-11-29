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Многоуровневые квартиры в Германии

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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры в Бохум, Германия
Многоуровневые квартиры
Бохум, Германия
Площадь 46 м²
Апартамент в Бохуме... расположен на 2 уровнях мансардного этажа объект 1998 года пост…
Цена по запросу
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Многоуровневые квартиры 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Густов, Германия
Многоуровневые квартиры 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Густов, Германия
Комнаты 105
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Германии

с видом на море
недорогая
элитная
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