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Относительно данных типов виз и ВНЖ существует большое количество заблуждений. Первое из них – это то, что в Германии есть ВНЖ для цифрового кочевника. ВНЖ фрилансера часто путают с ним. Да, ВНЖ цифрового кочевника есть, к примеру, в Португалии и Испании, но с немецким ВНЖ фрилансера он имее…
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Иммиграционный консультант
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Германия является одной из самых привлекательных стран для трудовой миграции специалистов со всего мира.
Получить визу могут как специалисты с высшим образованием, так и без него, но с профессиональными навыками. Ведь есть ряд специальностей, которые подойдут и для людей со средним профес…
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Студенческая виза: Для поступления в немецкий вуз, штудиенколлег или на подготовительные языковые курсы.
Высшее образование. Включает в себя бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Более 400 высших учебных заведений предлагают тысячи разных направлений. От классических, типа экономики и…
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Иммиграционный консультант
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Голубая карта ЕС: Предназначена для высококвалифицированных специалистов, которые работают или планируют работать в Германии в рамках области своего образования. Требует наличия трудового контракта с определённым уровнем заработной платы.
Это самый желанный тип трудовой визы, и у нее есть…
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Иммиграционный консультант
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Это новый тип разрешения на проживание и поиск работы в Германии, действующий от 1 года с возможностью продления до 3 лет.
Преимущества программы:
1. Возможность работать до 20 часов в неделю во время поиска основной работы
2. Право на двухнедельные пробные работы
3. Возможность…
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Иммиграционный консультант
Nemusli Consult
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