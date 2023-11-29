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Жильё в Баден-Вюртемберг, Германия

Баден-Баден
3
11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Баден-Баден, Германия
Квартира 3 комнаты
Баден-Баден, Германия
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая к покупке отремонтированная и ухоженная 4-комнатная квартиранаходится на 1-м эт…
€985,000
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 5 комнат с балконом в Баден-Баден, Германия
Квартира 5 комнат с балконом
Баден-Баден, Германия
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Количество этажей 4
Квартира с высококачественным оборудованием (категории люкс) расположена в ухоженном совреме…
€1,20 млн
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Квартира 2 комнаты в Баден-Баден, Германия
Квартира 2 комнаты
Баден-Баден, Германия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая к покупке светлая и уютная 2-комнатная квартира площадью около 70 м² и располож…
€400,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом в Штутгарт, Германия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Штутгарт, Германия
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
3-х комнатная квартира в новом доме с лифтом с центральным расположением в г. Штутгарт. О…
€560,000
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Квартира 5 комнат в Wolfschlugen, Германия
Квартира 5 комнат
Wolfschlugen, Германия
Комнаты 5
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Трехэтажный современный многоквартирный дом в Штутгарте из 6 квартир, большей частью в котор…
€670,000
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Квартира 2 комнаты с балконом в Weil der Stadt, Германия
Квартира 2 комнаты с балконом
Weil der Stadt, Германия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженная 2-комнатная квартира находится на первом этажемногоквартирного дома, в отличном ме…
€320,000
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Квартира 2 комнаты в Steinenbronn, Германия
Квартира 2 комнаты
Steinenbronn, Германия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 7
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
€350,500
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Квартира 3 комнаты в Sexau, Германия
Квартира 3 комнаты
Sexau, Германия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 3
Квартира находится на 2 этаже жилого дома 1989 года постройки. Сообщество владельцев состоит…
€335,000
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Квартира 3 комнаты в Denzlingen, Германия
Квартира 3 комнаты
Denzlingen, Германия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Светлая, уютная 3-комнатная квартира на 1 этаже ухоженного многоквартирного дома. Есть лифт.…
€398,000
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Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом в Эрбах, Германия
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом
Эрбах, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Просторный особняк с двумя окружающими садами в сказочном месте недалеко от берегов Дуная на…
€589,000
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Замок с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой в Баден-Вюртемберг, Германия
Замок с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой
Баден-Вюртемберг, Германия
Площадь 700 м²
Старинный замок 16 века расположен в небольшом городке Фихтенау, Баден-Вюртемберг. Замок рас…
€1,30 млн
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Типы недвижимости в Баден-Вюртемберг

квартиры

Параметры недвижимости в Баден-Вюртемберг, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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