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ELBUS GmbH

Германия, 66953 Pirmasens
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ELBUS GmbH
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
Русский, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
www.immobilien-elbus.de
Описание

С 2017 года мы успешно занимаемся брокерской деятельностью в сфере недвижимости: дом на одну семью, коммерческий, кондоминиумы, земля и т. Д.

 

Новостройки
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DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Германия
от € 575,000
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: ELBUS GmbH

Новое здание DHH продается на тихой улочке Пирмазенс.

Какие провайдеры есть в Пирмазенсе?
 Поставщики Telekom, O2 и Vodafon Kabel Deutschland работают в Пирмазенсе, Рейнланд-Пфальц. Каждый из этих поставщиков имеет свой спектр услуг с разными тарифами. Однако не каждый из этих провайдеров может предложить свои связи в любой точке Пирмазена.
Есть ли в Пирмазенсе оптоволоконный интернет?
 Да, оптоволоконные соединения от Telekom, O2 и Vodafon Kabel Deutschland предлагаются в Pirmasens. Тем не менее, соединения не одинаково доступны везде в деревне.
Кто обеспечивает самое быстрое подключение к интернету в Пирмазенсе?
Vodafon Kabel Deutschland в настоящее время может предложить оптоволоконное соединение с самой высокой скоростью загрузки в Pirmasens. Это 1000 Мбит / с. При загрузке Vodafon Kabel Deutschland также опережает волоконную оптику до 50 Мбит / с.
Насколько хорош прием LTE в Пирмазенсе?
Покрытие LTE в Pirmasens очень хорошее, как вы хотите.

Тип объекта: отдельно стоящий EFH Дом полностью подвал, чердак расширен.

Адрес: 66955 Pirmasens Hügelstr.
Год постройки: ок.  2023
Прихожая №.:
Прихожая №.:
Площадь участка: ок. М ²
Жилая площадь: ок. М ²
Полезная площадь: прибл. M ²
Балкон / терраса: да
Двери комнаты:
Ванные комнаты: душ, ванна, туалет, раковина, окно.
Встроенная кухня: нет
Тип парковочного места: гараж на две машины
Количество комнат: 6
Качество оборудования: нормальное
Подвал: да
Тип отопления: Масло ( Доступное газовое соединение )
Стрельба / источник энергии: газ
Форма крыши: двускатная крыша заперта. Бетонная плитка Новый 2021
Тип конструкции: прочная конструкция
Окружные стены: кладка
Окно: двойное остекление Allu
Проход дома окрашен, основания и двери отшлифованы и окрашены.
Внутренние стены: кладка, штукатурка, плитка
Напольное покрытие:  
Настенные покрытия: вы: обои с краской; Чистка, плитка
Снаружи: штукатурка

Покупная цена: от 350 000,00 € - 650 000,00 €
Комиссия: 3,57% вкл. 19% НДС.

Местоположение ( Крупномасштабное местоположение ): Пирмазенс, независимый город в земле Рейнланд-Пфальц, Германия, расположен на юго-западном краю Пфальцского леса. Он окружен районом Зюдвестпфальц и расположен на западном краю Пфальцского леса. Следующие по величине места находятся на расстоянии:
    Цвайбрюккен ок. 24 км
    Кайзерслаутерн ок. 37 км
    Ландау ок. 45 км
    Карлсруэ ок. 85 км
    Мангейм ок. 92 км
    Саарбрюккен ок. 63 км
    Сам Пирмазенс расположен на высоте ок. 62 км ² на высоте 360-400 м над уровнем моря. NN с 42 184 жителями ( Стенд 31.Декабрь 2017 года ), в результате которого плотность населения составляет 680 жителей на км ². Город подключен к железнодорожной сети и расположен от аэропортов следующим образом:
    Саарбрюккен ок. 47 км
    Карлсруэ / Баден ок. 105 км
    Франкфурт ок. 160 км
    
Окружающая среда ( мелкомасштабное местоположение ):    
Объект для оценки находится на тихой улице Пирмазенс. Центр города находится примерно в 800 метрах. Быстро добраться на машине через L270 и A8. Ближайшая остановка общественного транспорта находится в 2 минутах ходьбы. Супермаркеты находятся в радиусе ок. 700 м, АЗС. Другие магазины для повседневных нужд, супермаркеты, рестораны, автозаправочные станции, врачи, автосалоны и т. Д. Находятся в 3 км.

Объект вызвал ваш интерес, и у вас все еще есть вопросы?
Тогда вы можете связаться с нами в любое время.
Елена Бузейнус
Ваш агент по недвижимости ( IHK / EIA ) из Pirmasens

Другой:
Вся информация предоставляется в меру наших знаний. Ошибки и промежуточные продажи зарезервированы. Краткий обзор используется для предварительной информации. Вся информация о жилом / пригодном для использования пространстве, году строительства, утвержденном типе использования, нагрузках на здание, разрешении на строительство и состоянии имущества и т. Д. Не проверяются и не гарантируются брокером. Заинтересованные стороны имеют возможность просматривать файлы здания в любое время. Когда договор купли-продажи заключен, смелость покупателя составляет 3,57%, включая НДС, и им выставлен счет Immobilien ELBUS GmbH. Сертифицированная цена покупки применяется к расчету.

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