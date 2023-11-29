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11 объектов найдено
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Замок 10 спален
Zettemin, Германия
135
10
3 600 м²
4
€895,000
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Замок
Германия
2 800 м²
Германия Рейнланд-Пфальц Замок -отель Аутентичный замок, восстанов…
€5,00 млн
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Замок
Бавария, Германия
1 300 м²
Германия Бавария Старинный замок в Баварии Великолепный, неприступ…
€17,00 млн
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Замок
Саксония-Анхальт, Германия
1 223 м²
Германия Саксония-Анхальт Замок-усадьба Великолепный замок с больш…
€4,80 млн
1
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Замок с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой
Баден-Вюртемберг, Германия
700 м²
Старинный замок 16 века расположен в небольшом городке Фихтенау, Баден-Вюртемберг. Замок рас…
€1,30 млн
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Замок 21 спальня с мебелью, с кондиционером, с садом
Германия
21
2 250 м²
Потрясающий замок, окруженный прекрасным парком, расположен неподалеку от городов Майсен, Ко…
€3,50 млн
1
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Замок в центре города, с охраняемой территорией, с инфраструктурой
Германия
5 079 м²
Старинный замок расположен на холме над рекой Эльбой в городе Майсен, Германия. Этот живопис…
€4,58 млн
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Замок с мебелью, с гаражом, с охраняемой территорией
Германия
Предлагаемый замок находится в очень живописном месте, окружен прудом с форелью. Несмотря н…
€2,20 млн
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Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Германия
13
8 608 м²
Потрясающий замок расположен на юго-востоке земли Бранденбург в районе Шпрее-Нейсе, Германия…
€3,90 млн
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Замок 14 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Дрезден, Германия
14
1 000 м²
Этот эксклюзивный замок расположился в городе Мейсен недалеко от Дрездена. Замок находится …
€950,000
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Замок 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Обераммергау, Германия
7
250 м²
Изысканный замок расположен в Обераммергау, Бавария. Замок, окруженный живописными сельскими…
€2,95 млн
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