Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Замки

Замки в Германии

Замок В архив
Очистить
11 объектов найдено
Замок 10 спален в Zettemin, Германия
Замок 10 спален
Zettemin, Германия
Комнаты 135
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 4
€895,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Замок в Германия
Замок
Германия
Площадь 2 800 м²
Германия Рейнланд-Пфальц Замок -отель Аутентичный замок, восстанов…
€5,00 млн
Оставить заявку
Замок в Бавария, Германия
Замок
Бавария, Германия
Площадь 1 300 м²
Германия Бавария Старинный замок в Баварии Великолепный, неприступ…
€17,00 млн
Оставить заявку
Замок в Саксония-Анхальт, Германия
Замок
Саксония-Анхальт, Германия
Площадь 1 223 м²
Германия Саксония-Анхальт Замок-усадьба Великолепный замок с больш…
€4,80 млн
Оставить заявку
Замок с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой в Баден-Вюртемберг, Германия
Замок с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой
Баден-Вюртемберг, Германия
Площадь 700 м²
Старинный замок 16 века расположен в небольшом городке Фихтенау, Баден-Вюртемберг. Замок рас…
€1,30 млн
Оставить заявку
Замок 21 спальня с мебелью, с кондиционером, с садом в Германия
Замок 21 спальня с мебелью, с кондиционером, с садом
Германия
Количество спален 21
Площадь 2 250 м²
Потрясающий замок, окруженный прекрасным парком, расположен неподалеку от городов Майсен, Ко…
€3,50 млн
Оставить заявку
Замок в центре города, с охраняемой территорией, с инфраструктурой в Германия
Замок в центре города, с охраняемой территорией, с инфраструктурой
Германия
Площадь 5 079 м²
Старинный замок расположен на холме над рекой Эльбой в городе Майсен, Германия. Этот живопис…
€4,58 млн
Оставить заявку
Замок с мебелью, с гаражом, с охраняемой территорией в Германия
Замок с мебелью, с гаражом, с охраняемой территорией
Германия
Предлагаемый замок находится в очень живописном месте, окружен прудом с форелью. Несмотря н…
€2,20 млн
Оставить заявку
Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Германия
Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Германия
Количество спален 13
Площадь 8 608 м²
Потрясающий замок расположен на юго-востоке земли Бранденбург в районе Шпрее-Нейсе, Германия…
€3,90 млн
Оставить заявку
Замок 14 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Дрезден, Германия
Замок 14 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Дрезден, Германия
Количество спален 14
Площадь 1 000 м²
Этот эксклюзивный замок расположился в городе Мейсен недалеко от Дрездена.  Замок находится …
€950,000
Оставить заявку
Замок 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Обераммергау, Германия
Замок 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Обераммергау, Германия
Количество спален 7
Площадь 250 м²
Изысканный замок расположен в Обераммергау, Бавария. Замок, окруженный живописными сельскими…
€2,95 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Германии

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти