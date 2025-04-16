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Жильё в Гельзенкирхене, Германия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Гельзенкирхен, Германия
Квартира 1 комната
Гельзенкирхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
Продается 1,5-комнатная квартира площадью 35 кв.м  в городе Гельзенкирхен, земля Северный Ре…
$44,550
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Параметры недвижимости в Гельзенкирхене, Германия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов