Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Рейнланд-Пфальц

Жильё в Рейнланд-Пфальц, Германия

квартиры
3
дома
4
7 объектов найдено
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Dellfeld, Германия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Dellfeld, Германия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
€200,000
Оставить заявку
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pirmasens, Германия
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pirmasens, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€260,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением в Pirmasens, Германия
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением
Pirmasens, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Мы просим два новых строительных проекта в 66955 Pirmasens. Описание объекта Предложение в…
€575,000
Оставить заявку
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Dellfeld, Германия
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Dellfeld, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€219,000
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты с парковкой, с балконом в Гау-Бишофсхайм, Германия
Кондо 2 комнаты с парковкой, с балконом
Гау-Бишофсхайм, Германия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Проект предлагает изысканные, индивидуальные, квартиры балконом или лоджией с высококачестве…
€475,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом в Гау-Бишофсхайм, Германия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Гау-Бишофсхайм, Германия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
Квартиры в новостройке с прекрасным расположением недалеко от порта на Рейне, красивый вид с…
€595,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Шале 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом в Бухгольц, Германия
Шале 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом
Бухгольц, Германия
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Этот интересный особняк расположен в регионе Нижняя Саксония, к югу от знаменитого Гамбурга…
€3,40 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Рейнланд-Пфальц, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти