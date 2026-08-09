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Жилье в Гессене, Германия

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Франкфурт-на-Майне
26
Висбаден
4
Bad Homburg vor der Hohe
4
48 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
$2,14 млн
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Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 3
объект санирован в конце 2019 года этажное газовое отопление Hausgeld: 249 euro
$784,418
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Пентхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
$3,57 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 16 комнат в Selters, Германия
Дом 16 комнат
Selters, Германия
Число комнат 16
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
ИСБ ГЛОБАЛ Immobilien & БаутерПремиум-инвестиции в ГерманииМЕЖДУНАРОДНЫЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЛАГЕЦ…
$1,37 млн
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Квартира 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 3
Очень хорошее и выгодное расположение дома в центре города! метро в 2 минутах пешком рядом…
$711,528
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Квартира 3 комнаты в Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты
Висбаден, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Квартиры в городских виллах в центре аристократичного г. Висбаден. Элегантный проектрасп…
$922,004
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Таунхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
$656,480
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Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 39/40
Полное описание: Просторная  2-х комнатная квартира с балконом  в современном доме с лиф…
$912,168
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Вилла 9 комнат в Sprendlingen, Германия
Вилла 9 комнат
Sprendlingen, Германия
Число комнат 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
$6,34 млн
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Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 31/40
Просторная  2-х комнатная квартира с балконом  в современном доме с лифтом на 31 этаже …
$916,897
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Квартира 3 спальни в Sulzbach Taunus, Германия
Квартира 3 спальни
Sulzbach Taunus, Германия
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
3-х комнатная квартира на 3 этаже с террасой в ближайшем пригороде Франкфурта на Майне - гор…
$627,432
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Дом 20 комнат в Buches, Германия
Дом 20 комнат
Buches, Германия
Число комнат 20
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 515 м²
Количество этажей 3
ИСБ ГЛОБАЛ Недвижимость и BauträgerПремиум-инвестиции в ГерманииНейбаупроекты в центральном …
$2,57 млн
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ISB Global Immobilien
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Квартира 2 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
2-х комнатная квартира со встроенной кухней и балконом недалеко от выставочного комплекса Фр…
$575,146
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Кондо 3 комнаты в Дармштадт, Германия
Кондо 3 комнаты
Дармштадт, Германия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Концепция дизайна проекта характеризуется продуманной зеленой зоной с парком. Террасы на пер…
$680,079
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Вилла в Sprendlingen, Германия
Вилла
Sprendlingen, Германия
Количество спален 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
$6,39 млн
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Квартира 2 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 5
2-х комнатная квартира с лоджией на 3 этаже центральном районе Франкфурта на Майне. Архи…
$698,262
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Пентхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
$2,16 млн
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Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 5
2-х комнатная квартира с лоджией на 3 этаже центральном районе Франкфурта на Майне. Архи…
$648,731
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Кондо 3 комнаты в Оффенбах, Германия
Кондо 3 комнаты
Оффенбах, Германия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
$545,143
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Квартира 3 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
3 комнатная квартира с качественный оборудованием в современном районе Франкфурта - Европе…
$778,480
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Вилла в Бад-Фильбель, Германия
Вилла
Бад-Фильбель, Германия
Количество спален 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
$2,90 млн
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Квартира 4 комнаты в Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Квартира 4 комнаты
Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Число комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Просторная 4-х комнатная квартира в новом проекте в курортном пригороде Франкфурта на Майне …
$1,13 млн
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Таунхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
$1,58 млн
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Квартира 3 спальни в Neu Isenburg, Германия
Квартира 3 спальни
Neu Isenburg, Германия
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
$790,100
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Квартира 3 комнаты в Sulzbach Taunus, Германия
Квартира 3 комнаты
Sulzbach Taunus, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
3-х комнатная квартира на 3 этаже с террасой в ближайшем пригороде Франкфурта на Майне - гор…
$582,925
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Кондо 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Квартиры в этом жилом комплексе соответствуют самым высоким требованиям. Варианты квар…
$696,271
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Квартира 3 спальни в Дармштадт, Германия
Квартира 3 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Концепция дизайна проекта характеризуется продуманной зеленой зоной с парком. Террасы на пер…
$732,004
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Квартира 2 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 20
квартиры с великолепной отделкой и компактной планировкой за приемлемую цену с центральным р…
$883,052
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Таунхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
$596,886
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Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 20
квартиры с великолепной отделкой и компактной планировкой за приемлемую цену с центральным р…
$820,413
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Типы недвижимости в Гессене

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Гессене, Германия

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
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