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Жильё в Гессен, Германия

Франкфурт-на-Майне
12
Висбаден
4
34 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом в Висбаден, Германия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Висбаден, Германия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 5
2-х комнатная квартира в современном доме в курортном городе Висбаден. 2-комнатная…
€267,000
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Квартира 3 комнаты в Sulzbach, Германия
Квартира 3 комнаты
Sulzbach, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
3-х комнатная квартира на 3 этаже с террасой в ближайшем пригороде Франкфурта на Майне - гор…
€540,000
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Квартира 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
3 комнатная квартира с качественный оборудованием в современном районе Франкфурта - Европе…
€670,000
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Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом в Дармштадт, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Дармштадт, Германия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Концепция дизайна проекта характеризуется продуманной зеленой зоной с парком. Террасы на пер…
€630,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом в Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Висбаден, Германия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 3
Cовременное 3-этажное здание с четкой структурой фасада в столице федеральной земли Гессен -…
€670,000
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Квартира 4 комнаты в Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Квартира 4 комнаты
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Число комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Просторная 4-х комнатная квартира в новом проекте в курортном пригороде Франкфурта на Майне …
€1,05 млн
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Кондо 3 комнаты с парковкой в Оффенбах, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой
Оффенбах, Германия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
€505,000
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Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом в Dreieich, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Dreieich, Германия
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
€680,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 20
квартиры с великолепной отделкой и компактной планировкой за приемлемую цену с центральным р…
€760,000
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Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Квартиры в этом жилом комплексе соответствуют самым высоким требованиям. Варианты квар…
€645,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 27
Высотки – один из символов Франкфурта на Майне. Остекление от пола до потолка во всех жилых …
€650,000
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Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 5
2-х комнатная квартира с лоджией на 3 этаже центральном районе Франкфурта на Майне. Архи…
€600,960
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Кондо 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
2-х комнатная квартира со встроенной кухней и балконом недалеко от выставочного комплекса Фр…
€495,000
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Пентхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
€1,86 млн
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом в Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Висбаден, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Квартиры в городских виллах в центре аристократичного г. Висбаден. Элегантный проектрасп…
€800,000
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Дом 7 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Дом 7 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 7
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
€2,55 млн
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Таунхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
€1,50 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
€565,000
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Пентхаус 5 комнат с парковкой в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 5 комнат с парковкой
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
€3,10 млн
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Вилла 9 комнат с парковкой в Dreieich, Германия
Вилла 9 комнат с парковкой
Dreieich, Германия
Число комнат 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
€5,50 млн
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Вилла 9 комнат с парковкой, с балконом в Бад-Фильбель, Германия
Вилла 9 комнат с парковкой, с балконом
Бад-Фильбель, Германия
Число комнат 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
€2,50 млн
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Дом 7 комнат с парковкой, с балконом в Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Дом 7 комнат с парковкой, с балконом
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Число комнат 7
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…
€1,85 млн
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Квартира 2 спальни в Дармштадт, Германия
Квартира 2 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Очарование стильного старинного здания в самом центре города недалеко от Франкфурта. Эта оч…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Дармштадт, Германия
Квартира 1 спальня
Дармштадт, Германия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Уникальная возможность совершить покупку в ведущем финансовом центре Германии - Франкфурте. …
€675,000
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Квартира 2 спальни в Дармштадт, Германия
Квартира 2 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Эти две двухуровневые квартиры за величественным фасадом расположены в прекрасном месте в ра…
€1,60 млн
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Дармштадт, Германия
Квартира 2 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…
€2,13 млн
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Таунхаус 4 спальни в Дармштадт, Германия
Таунхаус 4 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Этот уникальный образец драгоценной среды обитания расположен в красивом районе Норденд, кот…
€2,98 млн
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Квартира 3 спальни в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 спальни
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…
€3,67 млн
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Вилла 4 спальни в Дармштадт, Германия
Вилла 4 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 492 м²
Оазис покоя для любителей дизайна недалеко от Франкфурта Эта современная семейная вилла пре…
€5,95 млн
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Пентхаус 3 спальни в Дармштадт, Германия
Пентхаус 3 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…
€6,90 млн
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Типы недвижимости в Гессен

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Гессен, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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