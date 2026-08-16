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Квартиры-студии в Германии

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30 объектов найдено
Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
$664,811
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Студия 2 комнаты в Гельзенкирхен, Германия
Студия 2 комнаты
Гельзенкирхен, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Светлая квартира-студия с лоджией и парковочным местом в Гельзенкирхене (Bulmke-Hüllen) С…
$83,790
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная сантех…
$501,524
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DD CO DEDD CO DE
Студия 2 комнаты в Гельзенкирхен, Германия
Студия 2 комнаты
Гельзенкирхен, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Уютная квартира-студия с лоджией и парковочным местом в Гельзенкирхене (Bulmke-Hüllen) Це…
$95,428
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Студия 1 спальня в Damp, Германия
Студия 1 спальня
Damp, Германия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 5
$177,882
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Студия 1 комната в Гамбург, Германия
Студия 1 комната
Гамбург, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/5
Новостройка с высоким энергетическим стандартом KfW 40 🍽️ Полностью оборудованные кухни и…
$314,795
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TekceTekce
Студия 1 комната в Гамбург, Германия
Студия 1 комната
Гамбург, Германия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Студия «под ключ» площадью 25,72 м.кв. в новостройке в отличном районе Гамбурга. Новостро…
$316,442
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Студия 1 комната в Damp, Германия
Студия 1 комната
Damp, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/5
Жизнь и инвестиции в курортном городе Дамп на Балтийском море Современный жилой комплекс …
$218,087
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Студия 1 спальня в Eglfing, Германия
Студия 1 спальня
Eglfing, Германия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
$662,289
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Студия 1 комната в Ганновер, Германия
Студия 1 комната
Ганновер, Германия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 6
Этот ухоженный 1-комнатный кондоминиум расположен в пригороде Ганновере - Лангенхагене, неда…
$172,718
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Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…
$313,716
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Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 11
Продаются 1-комнатные апартаменты недалеко от набережной реки Шпрее. Этот уникальный комплек…
$354,383
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Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 11
Продаются 1-комнатные апартаменты недалеко от набережной реки Шпрее. Этот уникальный комплек…
$329,245
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Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
$290,478
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Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
$269,873
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Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…
$291,462
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Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
1-комнатная просторная квартира с высокими потолками расположена в красивом старинном здании…
$323,847
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
$377,822
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Студия 1 спальня в Мюнхен, Германия
Студия 1 спальня
Мюнхен, Германия
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
$406,669
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Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Классическое здание начала века впечатляет типичными деталями старинного здания, такими как …
$435,717
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Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Эта 1-комнатная квартира с продуманной планировкой – идеальное место для проживания в большо…
$441,526
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Студия 1 комната в Ганновер, Германия
Студия 1 комната
Ганновер, Германия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
$329,245
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Студия 1 спальня в 14, Германия
Студия 1 спальня
14, Германия
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 6
Этот ухоженный 1-комнатный кондоминиум расположен в пригороде Ганновере - Лангенхагене, неда…
$185,906
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…
$377,714
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Студия 1 спальня в Берлин, Германия
Студия 1 спальня
Берлин, Германия
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
1-комнатная просторная квартира с высокими потолками расположена в красивом старинном здании…
$348,573
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Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Классическое здание начала века впечатляет типичными деталями старинного здания, такими как …
$404,809
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Студия 1 спальня в Grunwalder Forst, Германия
Студия 1 спальня
Grunwalder Forst, Германия
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
$499,622
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Студия 1 спальня в Мюнхен, Германия
Студия 1 спальня
Мюнхен, Германия
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…
$406,553
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Студия 1 спальня в 6, Германия
Студия 1 спальня
6, Германия
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
$354,383
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Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Эта 1-комнатная квартира с продуманной планировкой – идеальное место для проживания в большо…
$410,206
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