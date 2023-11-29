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Квартиры-студии в Германии

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12 объектов найдено
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
1-комнатная просторная квартира с высокими потолками расположена в красивом старинном здании…
€300,000
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Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Эта 1-комнатная квартира с продуманной планировкой – идеальное место для проживания в большо…
€380,000
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
€350,000
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Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Ганновер, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Ганновер, Германия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
€305,000
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Студия 1 комната в Kreuzpullach, Германия
Студия 1 комната
Kreuzpullach, Германия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
€430,000
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Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Хар, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Хар, Германия
Комнаты 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
€570,000
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Студия 1 комната с балконом в Берлин, Германия
Студия 1 комната с балконом
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
€250,000
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Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Берлин, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 11
Продаются 1-комнатные апартаменты недалеко от набережной реки Шпрее. Этот уникальный комплек…
€305,000
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Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Классическое здание начала века впечатляет типичными деталями старинного здания, такими как …
€375,000
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…
€349,900
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Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…
€270,000
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Студия 1 комната в Kircher Bauerschaft, Германия
Студия 1 комната
Kircher Bauerschaft, Германия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 6
Этот ухоженный 1-комнатный кондоминиум расположен в пригороде Ганновере - Лангенхагене, неда…
€160,000
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