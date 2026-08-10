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Жилье в Эссене, Германия

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10 объектов найдено
Квартира 1 комната в Эссен, Германия
Квартира 1 комната
Эссен, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Ниже приведена краткая информация о наиболее важных деталях предлагаемой квартиры: **Опис…
$68,641
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Дом в Эссен, Германия
Дом
Эссен, Германия
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Продаётся многоквартирный дом в Essen Предлагается к продаже ухоженный и доходный многокв…
$765,531
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Квартира 2 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 2 комнаты
Эссен, Германия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Продаётся стильная 2-комнатная квартира после капитального ремонта, только законченного! …
$141,682
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LDV InvestLDV Invest
Дом 9 комнат в Эссен, Германия
Дом 9 комнат
Эссен, Германия
Число комнат 9
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Информация о городе: История Эссена ведется с 800 года, город богат культурными и историч…
$649,448
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Квартира 2 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 2 комнаты
Эссен, Германия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Продаётся стильная 2-комнатная квартира после капитального ремонта, только законченного! …
$141,456
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Дом 24 комнаты в Эссен, Германия
Дом 24 комнаты
Эссен, Германия
Число комнат 24
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Доходный многоквартирный дом с коммерческим помещением Предлагается к продаже инвестицион…
$1,50 млн
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Квартира 1 комната в Эссен, Германия
Квартира 1 комната
Эссен, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
Продается маленькая, комфортабельная квартира в городе Эссен.  Площадь 17м2, одна комната…
$56,582
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Дом 4 комнаты в Германия, Германия
Дом 4 комнаты
Германия, Германия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
подробности по запросу   Информация о городе: История Эссена ведется с 800 года, го…
$703,472
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English, Русский, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 3 комнаты
Эссен, Германия
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Продается квартира в 45326 Эссене. Площадь квартиры: 72 м2. В квартире 3 комнаты. Э…
$96,748
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Квартира 2 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 2 комнаты
Эссен, Германия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
Продается квартира в Эссене, в районе Altendorf. Адрес: Niederfeldstr.46, Essen. Дом 1…
$100,264
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Параметры недвижимости в Эссене, Германия

с гаражом
с садом
Недорогая
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