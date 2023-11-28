Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Нижняя Саксония

Жильё в Нижняя Саксония, Германия

квартиры
6
дома
4
10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Elze, Германия
Квартира 3 комнаты
Elze, Германия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
дом построен в 1976 году объект ухожен! площадь квартиры 108 м2 3 комнаты 2 балкон…
€225,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Ганновер, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Ганновер, Германия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
€305,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом в Velber, Германия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Velber, Германия
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Архитектура проекта соответствует высоким стандартам, но в то же время нарочито сдержанна. …
€450,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты в Velber, Германия
Кондо 2 комнаты
Velber, Германия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
€430,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 3 комнаты в Oerie, Германия
Кондо 3 комнаты
Oerie, Германия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
€500,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Студия 1 комната в Kircher Bauerschaft, Германия
Студия 1 комната
Kircher Bauerschaft, Германия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 6
Этот ухоженный 1-комнатный кондоминиум расположен в пригороде Ганновере - Лангенхагене, неда…
€160,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807 info@estate-service24.de
Дом 7 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с meblirovana polnostyu в Moormerland, Германия
Дом 7 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с meblirovana polnostyu
Moormerland, Германия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€479,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
+493036444540 mika.pals@habita.com
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом в Rhauderfehn, Германия
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом
Rhauderfehn, Германия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€319,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
+493036444540 mika.pals@habita.com
Вилла 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с vid na more в Butjadingen, Германия
Вилла 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с vid na more
Butjadingen, Германия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€490,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
+493036444540 mika.pals@habita.com
Дом 4 спальни с газовым отоплением, без ремонта, с модемом в Haren Ems, Германия
Дом 4 спальни с газовым отоплением, без ремонта, с модемом
Haren Ems, Германия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€480,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
+493036444540 mika.pals@habita.com

Параметры недвижимости в Нижняя Саксония, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти