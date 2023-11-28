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Квартира 3 комнаты
Elze, Германия
3
108 м²
дом построен в 1976 году объект ухожен! площадь квартиры 108 м2 3 комнаты 2 балкон…
€225,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Ганновер, Германия
1
40 м²
5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
€305,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Velber, Германия
2
69 м²
3
Архитектура проекта соответствует высоким стандартам, но в то же время нарочито сдержанна. …
€450,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты
Velber, Германия
2
53 м²
4
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
€430,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Кондо 3 комнаты
Oerie, Германия
3
90 м²
4
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
€500,900
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Студия 1 комната
Kircher Bauerschaft, Германия
1
36 м²
6
Этот ухоженный 1-комнатный кондоминиум расположен в пригороде Ганновере - Лангенхагене, неда…
€160,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
+491729534807
info@estate-service24.de
Дом 7 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с meblirovana polnostyu
Moormerland, Германия
9
3
200 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€479,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
+493036444540
mika.pals@habita.com
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом
Rhauderfehn, Германия
7
2
200 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€319,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
+493036444540
mika.pals@habita.com
Вилла 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с vid na more
Butjadingen, Германия
15
4
550 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€490,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
+493036444540
mika.pals@habita.com
Дом 4 спальни с газовым отоплением, без ремонта, с модемом
Haren Ems, Германия
6
2
180 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€480,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
+493036444540
mika.pals@habita.com
Параметры недвижимости в Нижняя Саксония, Германия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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