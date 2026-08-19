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Жилье в Нижней Саксонии, Германия

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Ганновер
6
17 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ганновер, Германия
Квартира 2 комнаты
Ганновер, Германия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Архитектура проекта соответствует высоким стандартам, но в то же время нарочито сдержанна. 2…
$524,851
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Коттедж в 49632, Германия
Коттедж
49632, Германия
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Объект находится в в земле Нижняя Саксония. Входит в состав района Клоппенбург. Население …
$685,464
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Кондо 3 комнаты в Ганновер, Германия
Кондо 3 комнаты
Ганновер, Германия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
$584,218
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Квартира 2 комнаты в Kranenweide, Германия
Квартира 2 комнаты
Kranenweide, Германия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 2
Красивая квартира расположена прямо на Tierpark Hagenbeck. Он окружен зеленью и природой. …
$371,839
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Квартира 3 комнаты в Mehle, Германия
Квартира 3 комнаты
Mehle, Германия
Число комнат 3
Площадь 108 м²
дом построен в 1976 году объект ухожен! площадь квартиры 108 м2 3 комнаты 2 балкон…
$245,778
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Студия 1 спальня в 6, Германия
Студия 1 спальня
6, Германия
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
$354,383
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Leinhausenpark, Германия
Квартира 2 спальни
Leinhausenpark, Германия
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
$499,622
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Квартира 3 спальни в Hupede, Германия
Квартира 3 спальни
Hupede, Германия
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
$582,001
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Студия 1 спальня в 14, Германия
Студия 1 спальня
14, Германия
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 6
Этот ухоженный 1-комнатный кондоминиум расположен в пригороде Ганновере - Лангенхагене, неда…
$185,906
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Дом 4 комнаты в Эссен (Ольденбург), Германия
Дом 4 комнаты
Эссен (Ольденбург), Германия
Число комнат 4
Площадь 233 м²
Количество этажей 3
Продается дом в 49632 Essen (Oldenburg) Год постройки: 2018 Участок земли: 702 м2 П…
$635,440
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Квартира в Schoppenstedt, Германия
Квартира
Schoppenstedt, Германия
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продаются 3 квартиры в доме 1923 года постройки. Объект был санирован в 2020. Площадь объ…
$171,950
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Дом в Papenburg, Германия
Дом
Papenburg, Германия
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается земельный участок 1072 м2 с построенным домом площадью 170 м2 в 26871 Papenburg …
$376,956
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Студия 1 комната в Ганновер, Германия
Студия 1 комната
Ганновер, Германия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 6
Этот ухоженный 1-комнатный кондоминиум расположен в пригороде Ганновере - Лангенхагене, неда…
$172,718
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Кондо 2 комнаты в Ганновер, Германия
Кондо 2 комнаты
Ганновер, Германия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
$464,181
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Квартира 2 спальни в Зельце, Германия
Квартира 2 спальни
Зельце, Германия
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Архитектура проекта соответствует высоким стандартам, но в то же время нарочито сдержанна. …
$522,860
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Студия 1 комната в Ганновер, Германия
Студия 1 комната
Ганновер, Германия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
$329,245
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Дом 5 комнат в Steinfeld, Германия
Дом 5 комнат
Steinfeld, Германия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается ухоженный и очень уютный частный дом бунгального стиля на одну семью площадью 127 …
$408,189
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