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Квартиры в Германии

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280 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kochel am See, Германия
Квартира 2 комнаты
Kochel am See, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Продается уютная евро-двушка с современным евро ремонтом. Планировка включает изолированную …
$509,560
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Квартира 4 комнаты в Дуйсбург, Германия
Квартира 4 комнаты
Дуйсбург, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Невероятная цена для данного объекта  - всего 95 000 евро.  Прекрасная  3х комнатная квар…
$117,963
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 2
Площадь 74 м²
Hausgeld: 246 euro Комиссия для Покупателя +5,95% к стоимости объекта. Подробности по …
$487,905
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Пентхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
$2,14 млн
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
квартира с мебелью продается 2 комнаты Эксклюзивная квартира в востребованном районе г…
$685,391
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Квартира 2 комнаты в Штутгарт, Германия
Квартира 2 комнаты
Штутгарт, Германия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 7
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
$408,801
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 2
Дом планируется построить в 2023 году. Дом с лифтом. Есть лоджия. РАСПОЛОЖЕНИЕ Ф…
$720,241
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Квартира 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 31/40
Просторная  2-х комнатная квартира с балконом  в современном доме с лифтом на 31 этаже …
$916,897
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 3
Полное описание: 3-х комнатная квартира с балконом. Комиссия для Покупателя +7,14% от …
$579,837
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Студия 1 комната в Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
Число комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
$664,811
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Квартира 3 комнаты в Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты
Висбаден, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Квартиры в городских виллах в центре аристократичного г. Висбаден. Элегантный проектрасп…
$922,004
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Квартира 2 комнаты в Дуйсбург, Германия
Квартира 2 комнаты
Дуйсбург, Германия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
🏡 Продаётся инвестиционная квартира в Duisburg-Hamborn (Германия) Квартира фактически сам…
$96,731
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Квартира 2 спальни в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 спальни
Дюссельдорф, Германия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Возможный доход в месяц - 1.700,00 € Возможный доход в год - 20.400,00 € Возможная доходно…
$600,663
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Квартира 2 комнаты в Мербуш, Германия
Квартира 2 комнаты
Мербуш, Германия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Предлагаются квартиры в новом доме в Meerbusch дата постройки 2026 год всего в доме 6 …
$637,994
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Квартира 1 комната в Эссен, Германия
Квартира 1 комната
Эссен, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Ниже приведена краткая информация о наиболее важных деталях предлагаемой квартиры: **Опис…
$68,641
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Квартира 4 комнаты в Дуйсбург, Германия
Квартира 4 комнаты
Дуйсбург, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Объект для инвестирования и жизни!!! Мега рентабельный объект в городе Дуйсбург, 95 м2. Д…
$117,467
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 4
дом ухожен квартира в отличном состоянии  в доме центральное газовое отопление Haus…
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Све…
$1,01 млн
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Квартира 3 спальни в Мюнхен, Германия
Квартира 3 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 5
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
$1,51 млн
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 1
Дом планируется построить в 2023 году. РАСПОЛОЖЕНИЕ Флингерн-Норд, одно из самых попул…
$749,488
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Пентхаус 4 комнаты в Крефельд, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Крефельд, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Продаётся перспективный проект под строительство 1–2 квартир в мансардном этаже дома. Имеет…
$69,772
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4
дом планируется построить в 2023 году. РАСПОЛОЖЕНИЕ   Флингерн-Норд, одно из самых …
$493,714
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Квартира 2 комнаты в Штутгарт, Германия
Квартира 2 комнаты
Штутгарт, Германия
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Ухоженная 2-комнатная квартира находится на первом этажемногоквартирного дома, в отличном ме…
$373,227
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Квартира 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Квартира 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 3
Очень хорошее и выгодное расположение дома в центре города! метро в 2 минутах пешком рядом…
$711,528
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Квартира 2 комнаты в Damp, Германия
Квартира 2 комнаты
Damp, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 5
Прямое расположение на побережье Балтийского моря с пляжем, яхтенной гаванью и водными видам…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Ганновер, Германия
Квартира 2 комнаты
Ганновер, Германия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Архитектура проекта соответствует высоким стандартам, но в то же время нарочито сдержанна. 2…
$524,851
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Кондо 3 комнаты в Гамбург, Германия
Кондо 3 комнаты
Гамбург, Германия
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
3-комнатная квартира с балконом расположена на 3 этаже многоквартирного дома. Центральный ко…
$600,663
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Квартира 3 комнаты в Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2
квартира расположена на 2 этаже (это немецкий 1OG) 3 комнаты  2 санузла 2 спальни …
$1,31 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Мербуш, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Мербуш, Германия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 3
дата постройки 2026 год Всего в доме 6 квартир WE06 площадь квартиры 136,56 м2 4 ко…
$1,11 млн
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Квартира 4 комнаты в Mauergasschen, Германия
Квартира 4 комнаты
Mauergasschen, Германия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
Изысканная квартира после ремонта Возможна оплата в рублях. Эта уютная квартира распол…
$850,981
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