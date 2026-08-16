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Жилье в Баден-Бадене, Германия

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квартиры
7
7 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Баден-Баден, Германия
Квартира 3 спальни
Баден-Баден, Германия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая к покупке отремонтированная и ухоженная 4-комнатная квартиранаходится на 1-м эт…
$1,14 млн
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Квартира 4 комнаты в Mauergasschen, Германия
Квартира 4 комнаты
Mauergasschen, Германия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
Изысканная квартира после ремонта Возможна оплата в рублях. Эта уютная квартира распол…
$850,981
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Квартира 2 спальни в Баден-Баден, Германия
Квартира 2 спальни
Баден-Баден, Германия
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая к покупке светлая и уютная 2-комнатная квартира площадью около 70 м² и располож…
$464,764
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Квартира 3 комнаты в Баден-Баден, Германия
Квартира 3 комнаты
Баден-Баден, Германия
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая к покупке отремонтированная и ухоженная 4-комнатная квартиранаходится на 1-м эт…
$1,06 млн
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Квартира 5 комнат в Баден-Баден, Германия
Квартира 5 комнат
Баден-Баден, Германия
Число комнат 5
Площадь 183 м²
Количество этажей 4
Квартира с высококачественным оборудованием (категории люкс) расположена в ухоженном совреме…
$1,30 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 5 спален в Баден-Баден, Германия
Квартира 5 спален
Баден-Баден, Германия
Количество спален 5
Площадь 183 м²
Количество этажей 4
Квартира с высококачественным оборудованием (категории люкс) расположена в ухоженном совреме…
$1,39 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Баден-Баден, Германия
Квартира 2 комнаты
Баден-Баден, Германия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая к покупке светлая и уютная 2-комнатная квартира площадью около 70 м² и располож…
$431,796
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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