Kaiser Estate GmbH

Компания DEM GROUP специализируется на продаже недвижимости в Германии.
Наша компания работает на рынке недвижимости Германии более 10 лет и помогает нашим клиентам приобрести:
инвестиционные проекты по строительству малоэтажного жилья в Германии с доходностью от 7.5 % до 20% годовы…
NWE - оператор рынка коммерческой недвижимости, предоставляющий полный спектр услуг по работе с инвестиционными активами.
Компания основана более 20 лет назад
Обладатель одной из самых больших баз коммерческих объектов Германии
Наши офисы и представительства расположены в Берлине, …
ESTATE-SERVICE24 — риэлторская компания с многолетним успешным опытом работы. Центральный офис компании расположен во Франкфурте. Мы помогаем нашим клиентам со всего мира приобретать коммерческую недвижимость (отели, магазины и офисные помещения, расположенные на первых этажах зданий, супер…
Владелец или. Провайдер /продавец недвижимости (= рекламодатель на недвижимость)
Инициатор проекта 'soak seven' (живые многопоколения, сеть с в настоящее время 10 свойствами)
Оператор земельного брокера (DLM),
специализируется на продаже и брокерской деятельности: коммерческая и жил…
Основанная в 2005 году, риэлтерская компания IBA Immobilien GmbH на сегодняшний день является высокопрофессиональным и успешным агентством недвижимости. Секрет успеха нашей компании кроется в многолетнем опыте работы на рынке недвижимости по всей Европе, в эффективном и ориентированном на ус…