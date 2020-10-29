  1. Realting.com
Kaiser Estate GmbH

Германия, Бавария
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2013
На платформе
5 лет 11 месяцев
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Веб-сайт
kaiser-estate.de/
Об агентстве

Kaiser Estate — это:

  • 100% защита. Только застрахованные ликвидные объекты с очередью из арендаторов, полная проверка продавцов и объектов, страховка от некорректной консультации и ошибок юристов.
  • Полное сопровождение. На всех этапах процесса, от просмотра объектов до сдачи недвижимости в аренду и получения ВНЖ, вас будет сопровождать наша команда немецких специалистов.
  • Консьерж-сервис. Поможем арендовать авто, снять номер в отеле, открыть счет в банке, достать билеты на футбольный матч, подобрать школу.
Наши агенты в Германии
Ksenia Kuligina
Ksenia Kuligina
