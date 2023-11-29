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12 объектов найдено
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Пентхаус 5 комнат с парковкой
Франкфурт-на-Майне, Германия
5
220 м²
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
€3,10 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4
150 м²
6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
€1,86 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 3 спальни
Гамбург, Германия
3
2
280 м²
Эксклюзивный пентхаус на впечатляющей вилле в отличном месте Эта эксклюзивная квартира в пе…
€3,85 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 3 спальни
Дармштадт, Германия
3
2
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…
€6,90 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 3 спальни
Мюнхен, Германия
3
Этот необычный пентхаус с захватывающим видом на Аммерзее расположен в эксклюзивном жилом ко…
€3,50 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 5 спален
Мюнхен, Германия
5
Роскошный пентхаус над крышами Мюнхена Городская резиденция с повышенным комфортом прожив…
€4,87 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 2 спальни
Берлин, Германия
2
Пентхаус уникален не только своим расположением, но и внешним видом объекта. Всего в несколь…
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 3 спальни
Берлин, Германия
3
Благородный пентхаус для особого качества жизни в лучшем месте: Kronprinzengär Пентхаус 8 -…
€5,58 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус с гаражом, с садом, с сауной
Берлин, Германия
711 м²
Великолепный пентхаус расположен в прекрасном доме в популярном районе Берлин-Грюневальд. В …
€3,90 млн
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Пентхаус 3 спальни с мебелью, с гаражом, с отоплением
Берлин, Германия
3
340 м²
Современный пентхаус с потолками около 3,50 м в высоту был оформлен по самым высоким стандар…
€4,60 млн
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Пентхаус 2 спальни с мебелью, с отоплением, с Kommunikacii provedeny
Франкфурт-на-Майне, Германия
2
253 м²
Этот прекрасный современный пентхаус находится во Франкфурте-на-Майне, в пешей доступности …
€1,98 млн
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Пентхаус 2 спальни с мебелью, с сауной, с отоплением
Берлин, Германия
2
170 м²
Роскошный пентхаус расположен в одном из самых востребованных районов Берлина, Шарлоттенбург…
€2,10 млн
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