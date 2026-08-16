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Пентхаусы в Германии

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Франкфурт-на-Майне
4
Северный Рейн — Вестфалия
3
Гессен
4
Пентхаус Удалить
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8 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
$2,14 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Пентхаус 4 комнаты в Крефельд, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Крефельд, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Продаётся перспективный проект под строительство 1–2 квартир в мансардном этаже дома. Имеет…
$69,772
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Пентхаус 4 комнаты в Мербуш, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Мербуш, Германия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 3
дата постройки 2026 год Всего в доме 6 квартир WE06 площадь квартиры 136,56 м2 4 ко…
$1,11 млн
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Пентхаус в Дуйсбург, Германия
Пентхаус
Дуйсбург, Германия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 5
2019 1 машиноместо возле дома 2 балкона и 2 большие террасы на крыше дома в доме ес…
$523,336
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Пентхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
$3,57 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Пентхаус 1 комната в Цвиккау, Германия
Пентхаус 1 комната
Цвиккау, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 4/4
Квартира мансардная (пентхаус). Дом архитектурный, невероятно красивый и охраняется государс…
$44,524
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
$2,16 млн
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Пентхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
$3,60 млн
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