Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Пентхаусы

Пентхаусы в Германии

Пентхаус В архив
Очистить
12 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат с парковкой в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 5 комнат с парковкой
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Стильный пентхаус в центральном районе города- Остенд с потрясающим видом на небоскребы Фран…
€3,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
4-х комнатный пентхаус в новостройке, готовый к заселению. Эксклюзивный пентхаус площадь…
€1,86 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 3 спальни в Гамбург, Германия
Пентхаус 3 спальни
Гамбург, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Эксклюзивный пентхаус на впечатляющей вилле в отличном месте Эта эксклюзивная квартира в пе…
€3,85 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 3 спальни в Дармштадт, Германия
Пентхаус 3 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с видом на парк Живите и шагайте в самой эксклюзивной собственности во Франкфурт…
€6,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 3 спальни в Мюнхен, Германия
Пентхаус 3 спальни
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Этот необычный пентхаус с захватывающим видом на Аммерзее расположен в эксклюзивном жилом ко…
€3,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 5 спален в Мюнхен, Германия
Пентхаус 5 спален
Мюнхен, Германия
Количество спален 5
Роскошный пентхаус над крышами Мюнхена Городская резиденция с повышенным комфортом прожив…
€4,87 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 2 спальни в Берлин, Германия
Пентхаус 2 спальни
Берлин, Германия
Количество спален 2
Пентхаус уникален не только своим расположением, но и внешним видом объекта. Всего в несколь…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус 3 спальни в Берлин, Германия
Пентхаус 3 спальни
Берлин, Германия
Количество спален 3
Благородный пентхаус для особого качества жизни в лучшем месте: Kronprinzengär Пентхаус 8 -…
€5,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Пентхаус с гаражом, с садом, с сауной в Берлин, Германия
Пентхаус с гаражом, с садом, с сауной
Берлин, Германия
Площадь 711 м²
Великолепный пентхаус расположен в прекрасном доме в популярном районе Берлин-Грюневальд. В …
€3,90 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с гаражом, с отоплением в Берлин, Германия
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с гаражом, с отоплением
Берлин, Германия
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Современный пентхаус с потолками около 3,50 м в высоту был оформлен по самым высоким стандар…
€4,60 млн
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с отоплением, с Kommunikacii provedeny в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с отоплением, с Kommunikacii provedeny
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 2
Площадь 253 м²
Этот прекрасный современный пентхаус находится во Франкфурте-на-Майне, в пешей доступности …
€1,98 млн
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с сауной, с отоплением в Берлин, Германия
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с сауной, с отоплением
Берлин, Германия
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Роскошный пентхаус расположен в одном из самых востребованных районов Берлина, Шарлоттенбург…
€2,10 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Германии

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти