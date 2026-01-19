Campus Property

Услуги

Мы предоставляем полный комплекс услуг в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Осуществляем индивидуальный подбор объектов на первичном и вторичном рынках, полностью сопровождаем сделки купли-продажи и организуем сдачу недвижимости в аренду. Одним из ключевых направлений нашей работы является комплексное управление недвижимостью в соответствии с установленными в Германии стандартами, что позволяет нашим клиентам экономить время и средства и быть уверенными в стабильном состоянии своих объектов.

Кроме того, мы помогаем в вопросах ипотечного кредитования. Благодаря низким процентным ставкам по кредитам мы помогаем инвесторам существенно повысить доходность вложений. Мы сопровождаем процесс открытия счета в немецком банке, подбора и привлечения ипотеки на максимально выгодных условиях, а также берем на себя корректную подготовку всех необходимых документов, в том числе для иностранных клиентов.