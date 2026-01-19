  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Campus Property

Campus Property

Freibadstr.30, 81543 München
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
www.campus-property.de
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Мы специализируемся на жилой недвижимости в Мюнхене и сопровождаем клиентов на всех этапах инвестирования и владения объектами. Мы работаем как с частными инвесторами, так и с собственниками недвижимости, включая иностранных граждан, которые могут без ограничений покупать и продавать недвижимость в Германии и находятся под защитой немецкого законодательства наравне с гражданами страны. Мы рассматриваем рынок жилой недвижимости Мюнхена как надежное и выгодное направление для вложения капитала, отличающееся высокой ликвидностью, стабильным ростом стоимости объектов и устойчивым арендным доходом. В своей работе мы делаем акцент на индивидуальный подход и долгосрочное партнерство с клиентами.

Услуги

Мы предоставляем полный комплекс услуг в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Осуществляем индивидуальный подбор объектов на первичном и вторичном рынках, полностью сопровождаем сделки купли-продажи и организуем сдачу недвижимости в аренду. Одним из ключевых направлений нашей работы является комплексное управление недвижимостью в соответствии с установленными в Германии стандартами, что позволяет нашим клиентам экономить время и средства и быть уверенными в стабильном состоянии своих объектов.

Кроме того, мы помогаем в вопросах ипотечного кредитования. Благодаря низким процентным ставкам по кредитам мы помогаем инвесторам существенно повысить доходность вложений. Мы сопровождаем процесс открытия счета в немецком банке, подбора и привлечения ипотеки на максимально выгодных условиях, а также берем на себя корректную подготовку всех необходимых документов, в том числе для иностранных клиентов.

Наши агенты в Германии
Артём Тер-Минасян
Артём Тер-Минасян
Агентства рядом
Kaiser Estate GmbH
Германия, Бавария
Год основания компании 2013
Коммерческая недвижимость 97
Kaiser Estate — это: 100% защита. Только застрахованные ликвидные объекты с очередью из арендаторов, полная проверка продавцов и объектов, страховка от некорректной консультации и ошибок юристов. Полное сопровождение. На всех этапах процесса, от просмотра объектов до сдачи недвижимос…
Оставить заявку
NWE Investment
Германия, Лейпциг
Год основания компании 2001
NWE - оператор рынка коммерческой недвижимости, предоставляющий полный спектр услуг по работе с инвестиционными активами. Компания основана более 20 лет назад Обладатель одной из самых больших баз коммерческих объектов Германии Наши офисы и представительства расположены в Берлине, …
Оставить заявку
PRO Silver
Риэлтор Павел Евлахов
Германия, Берлин
Жилая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 1
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Deutsch
DEM GROUP GmbH
Германия, Дюссельдорф
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 42 Коммерческая недвижимость 31 Земельные участки 1
Компания DEM GROUP специализируется на продаже недвижимости в Германии. Наша компания работает на рынке недвижимости Германии более 10 лет и помогает нашим клиентам приобрести: инвестиционные проекты по строительству малоэтажного жилья в Германии с доходностью от 7.5 % до 20% годовы…
Оставить заявку
FinSTrise
Германия, Мёнхенгладбах
Жилая недвижимость 48 Коммерческая недвижимость 36 Земельные участки 3
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти