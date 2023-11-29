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Магазины в Германии

Северный Рейн-Вестфалия
11
Ру́рская область
8
Бавария
4
Нижняя Саксония
4
Мюнхен
3
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25 объектов найдено
Магазин в Дармштадт, Германия
Магазин
Дармштадт, Германия
Площадь 2 000 м²
Торговый центр с супермаркетом NETTO и другими сетевыми магазинами с длительными договорам в…
€6,00 млн
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Магазин в Саарбрюкен, Германия
Магазин
Саарбрюкен, Германия
Площадь 9 700 м²
Сетевой гипермаркет с филиалом KFC / + филиалы 2 других известных сетевых предприятий с длит…
€11,10 млн
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Магазин в Reinheim, Германия
Магазин
Reinheim, Германия
Площадь 1 100 м²
Супермаркет Edeka в хорошем состоянии с длительным договором аренды в федеральной земле Гесс…
€2,60 млн
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Магазин с парковкой в Mommenheim, Германия
Магазин с парковкой
Mommenheim, Германия
Площадь 3 000 м²
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
€13,40 млн
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Магазин в Пфорцхайм, Германия
Магазин
Пфорцхайм, Германия
Площадь 1 100 м²
Сетевой супермаркет Nettoв городе Пфорцхайм с населением более 120 тыс. человек. Договор …
€3,50 млн
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Магазин в Мюнхен, Германия
Магазин
Мюнхен, Германия
Площадь 600 м²
Сетевой магазин продуктов - супермаркет EDEKA в Мюнхене! Edeka Group является крупнейшей…
€4,10 млн
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Магазин в Unterkirchberg, Германия
Магазин
Unterkirchberg, Германия
Площадь 1 000 м²
Новый сетевой супермаркет (сдача - 2021 г.) в Ульме с длительным договором аренды. Общая …
€3,60 млн
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Магазин в Wolfschlugen, Германия
Магазин
Wolfschlugen, Германия
Площадь 1 100 м²
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
€4,20 млн
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Магазин в Хильден, Германия
Магазин
Хильден, Германия
Площадь 800 м²
Новый сетевой магазин ROSSMANN на первом этаже жилого дома с длительным договором аренды. …
€3,50 млн
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Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Commercial property in North Rhine-Westphalia, Germany.An object for sale rented by a fast f…
Цена по запросу
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Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Объект на продажу - супермаркет с арендатор…
Цена по запросу
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Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Описание:Недвижимость находится в небольшом городке. Арендатор - самая большая розничная сет…
Цена по запросу
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Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Объект, который сеть является арендатором ресторана быстрого питания Burger King, продается …
Цена по запросу
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Магазин в Willich, Германия
Магазин
Willich, Германия
На первом этаже расположены три коммерческих объекта общей площадью 1300 м2, супермаркет общ…
Цена по запросу
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Магазин под аренду в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин под аренду
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Supermarket in North Rhine-Westphalia, Germany.Spermarket with tenant. The lease is for 15 y…
€3,41 млн
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Магазин под аренду в Вильгельмсхафен, Германия
Магазин под аренду
Вильгельмсхафен, Германия
Supermarket in Lower Saxony, Germany.Object for sale - supermarket with a tenant.The lease i…
€3,25 млн
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Магазин под аренду в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин под аренду
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Долгосрочная аренда на 15 лет. Объект был р…
€3,43 млн
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Магазин под аренду в Cuxhaven, Германия
Магазин под аренду
Cuxhaven, Германия
Supermarket in the district of Cuxhaven, Germany.The object is located in a small resort tow…
€2,40 млн
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Магазин под аренду в Мюнхен, Германия
Магазин под аренду
Мюнхен, Германия
Строящийся торговый центр продается.Арендаторы: NETTO, Takko Fashion ( одежда ), фитнес-цент…
€30,84 млн
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Магазин под аренду в Мюнхен, Германия
Магазин под аренду
Мюнхен, Германия
For sale an apartment house with a diverse rental composition. Tenants: shop, fitness center…
€13,34 млн
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Магазин под аренду в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин под аренду
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
A shopping center with 35 tenants for sale. Main tenants: Netto Marken Discount, Rossmann, W…
€24,79 млн
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Магазин в Нижняя Саксония, Германия
Магазин
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 1 000 м²
Германия Земля Нижняя Саксония г.Штадтхаген Магазин на пешеходной улице …
€1,79 млн
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Магазин под аренду в Вильгельмсхафен, Германия
Магазин под аренду
Вильгельмсхафен, Германия
Объект для продажи - торговый центр с разнообразным составом арендаторов. Он состоит из двух…
€16,50 млн
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Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Торговый центр, розничная торговляПлощадь здания 4 656 м2ROI% 9,10 Площадь участка 12 545 м2…
€3,23 млн
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Магазин в Дортмунд, Германия
Магазин
Дортмунд, Германия
Супермаркет в Беккуме, Германия.В центре города есть супермаркет в Беккуме.Земельный участок…
€2,52 млн
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