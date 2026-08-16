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Магазины в Германии

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32 объекта найдено
Магазин 1 100 м² в Reinheim, Германия
Магазин 1 100 м²
Reinheim, Германия
Площадь 1 100 м²
Супермаркет Edeka в хорошем состоянии с длительным договором аренды в федеральной земле Гесс…
$3,00 млн
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Магазин 1 182 м² в Германия
Магазин 1 182 м²
Германия
Площадь 1 182 м²
• Площадь участка: ок. 3475 м² • Полезная площадь: ок. 1182 м² • Торговая площадь: ок. 800 м…
$6,04 млн
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Магазин в Бавария, Германия
Магазин
Бавария, Германия
Предлагаемый объект недвижимости расположен в Крумбахе, втором по величине городе в баварско…
$7,51 млн
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Магазин 633 м² в Бавария, Германия
Магазин 633 м²
Бавария, Германия
Площадь 633 м²
Высококачественное здание с привлекательной архитектурой находится под охраной государства. …
$1,74 млн
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Магазин 1 339 м² в Бавария, Германия
Магазин 1 339 м²
Бавария, Германия
Площадь 1 339 м²
Объект состоит из магазина и бистро. Магазин: • Арендная площадь: ок. 1000 м² + 339 м² пол…
$2,44 млн
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Магазин 1 000 м² в Зенден, Германия
Магазин 1 000 м²
Зенден, Германия
Площадь 1 000 м²
Новый сетевой супермаркет (сдача - 2021 г.) в Ульме с длительным договором аренды. Общая …
$4,15 млн
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Магазин 1 513 м² в Херне, Германия
Магазин 1 513 м²
Херне, Германия
Площадь 1 513 м²
Рenny или Pеnny Маrkеt — немeцкая ceть супеpмаpкeтов-дискаунтeров cо штaб-квартиpoй в Кёльне…
$3,25 млн
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Магазин 9 700 м² в Саарбрюкен, Германия
Магазин 9 700 м²
Саарбрюкен, Германия
Площадь 9 700 м²
Сетевой гипермаркет с филиалом KFC / + филиалы 2 других известных сетевых предприятий с длит…
$12,79 млн
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Магазин 800 м² в Эсслинген-на-Неккаре, Германия
Магазин 800 м²
Эсслинген-на-Неккаре, Германия
Площадь 800 м²
Сетевой магазин Rossmann с высокой доходностью в пригороде Штутгарта на первом этаже в жилом…
$4,03 млн
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Магазин 1 724 м² в Бавария, Германия
Магазин 1 724 м²
Бавария, Германия
Площадь 1 724 м²
Годовая арендная плата: €151 387,92 Доходность: ок. 7,28% Торговый парк в Хёхштадте-ан-дер-…
$2,40 млн
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Магазин 2 000 м² в Дармштадт, Германия
Магазин 2 000 м²
Дармштадт, Германия
Площадь 2 000 м²
Торговый центр с супермаркетом NETTO и другими сетевыми магазинами с длительными договорам в…
$6,92 млн
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Жилое и коммерческое здание в пригороде Франкфурта на Майне в Франкфурт-на-Майне, Германия
Жилое и коммерческое здание в пригороде Франкфурта на Майне
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 4 600 м²
Жилое и коммерческое здание полностью сданное в аренду в ближайшем пригороде Франкфурта на М…
$13,08 млн
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Магазин 575 м² в Германия
Магазин 575 м²
Германия
Площадь 575 м²
Предлагаются привлекательные торговые площади в престижном районе Глаухау. Торговые площади …
$1,86 млн
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Магазин 3 000 м² в 11, Германия
Магазин 3 000 м²
11, Германия
Площадь 3 000 м²
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
$15,44 млн
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Магазин 1 100 м² в Sielmingen, Германия
Магазин 1 100 м²
Sielmingen, Германия
Площадь 1 100 м²
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
$4,84 млн
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Магазин 1 300 м² в Бавария, Германия
Магазин 1 300 м²
Бавария, Германия
Площадь 1 300 м²
Основные параметры: • Год постройки: 2010 / Расширение в 2021 году • Полезная площадь: 1300…
$2,61 млн
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Магазин 1 990 м² в Саксония-Анхальт, Германия
Магазин 1 990 м²
Саксония-Анхальт, Германия
Площадь 1 990 м²
Площадь участка: 7504 м² Год постройки: 2007 Парковочные места: 95 Общая арендуемая площадь…
$1,39 млн
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Магазин 600 м² в Мюнхен, Германия
Магазин 600 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 600 м²
Сетевой магазин продуктов - супермаркет EDEKA в Мюнхене! Edeka Group является крупнейшей…
$4,73 млн
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Магазин 963 м² в Altenburg, Германия
Магазин 963 м²
Altenburg, Германия
Площадь 963 м²
Готoвый аpeндный бизнеc - супермаркeт Nеtto с пoтeнциaлом pocта cтoимocти. Вoзможность увeл…
$697,082
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Магазин 1 100 м² в Пфорцхайм, Германия
Магазин 1 100 м²
Пфорцхайм, Германия
Площадь 1 100 м²
Сетевой супермаркет Nettoв городе Пфорцхайм с населением более 120 тыс. человек. Договор …
$4,03 млн
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Магазин 1 068 м² в Берлин, Германия
Магазин 1 068 м²
Берлин, Германия
Площадь 1 068 м²
Магазин с пpeдварительным paзpeшeнием на стpoительcтвo. Подxoдит для жилогo и кoммeрчecкoго …
$5,34 млн
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Магазин 1 100 м² в Reinheim, Германия
Магазин 1 100 м²
Reinheim, Германия
Площадь 1 100 м²
Супермаркет Edeka в хорошем состоянии с длительным договором аренды в федеральной земле Гесс…
$3,02 млн
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Магазин 3 000 м² в Mommenheim, Германия
Магазин 3 000 м²
Mommenheim, Германия
Площадь 3 000 м²
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
$15,57 млн
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Магазин 800 м² в Эсслинген-на-Неккаре, Германия
Магазин 800 м²
Эсслинген-на-Неккаре, Германия
Площадь 800 м²
Сетевой магазин Rossmann с высокой доходностью в пригороде Штутгарта на первом этаже в жилом…
$4,07 млн
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Магазин 600 м² в Мюнхен, Германия
Магазин 600 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 600 м²
Сетевой магазин продуктов - супермаркет EDEKA в Мюнхене! Edeka Group является крупнейшей…
$4,76 млн
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Магазин 5 351 м² в Malchin, Германия
Магазин 5 351 м²
Malchin, Германия
Число комнат 160
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 5 351 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
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Магазин 1 000 м² в Зенден, Германия
Магазин 1 000 м²
Зенден, Германия
Площадь 1 000 м²
Новый сетевой супермаркет (сдача - 2021 г.) в Ульме с длительным договором аренды. Общая …
$4,18 млн
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Магазин 9 700 м² в Саарбрюкен, Германия
Магазин 9 700 м²
Саарбрюкен, Германия
Площадь 9 700 м²
Сетевой гипермаркет с филиалом KFC / + филиалы 2 других известных сетевых предприятий с длит…
$12,90 млн
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Магазин 1 100 м² в Sielmingen, Германия
Магазин 1 100 м²
Sielmingen, Германия
Площадь 1 100 м²
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
$4,88 млн
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Магазин 1 100 м² в Пфорцхайм, Германия
Магазин 1 100 м²
Пфорцхайм, Германия
Площадь 1 100 м²
Сетевой супермаркет Nettoв городе Пфорцхайм с населением более 120 тыс. человек. Договор …
$4,07 млн
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