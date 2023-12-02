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Жильё в Штутгарт, Германия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом в Штутгарт, Германия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом
Штутгарт, Германия
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
3-х комнатная квартира в новом доме с лифтом с центральным расположением в г. Штутгарт. О…
€560,000
в месяц
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Штутгарт, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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