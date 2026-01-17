Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Коттедж

Коттеджи в Германии

Северный Рейн — Вестфалия
4
5 объектов найдено
Коттедж 8 комнат в Дортмунд, Германия
Коттедж 8 комнат
Дортмунд, Германия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 382 м²
Количество этажей 3
Полное описание: 1957/ 2019 г Площадь дома 382 м2 комнат 8 спален 6 санузло…
$2,27 млн
Коттедж в 49632, Германия
Коттедж
49632, Германия
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Объект находится в в земле Нижняя Саксония. Входит в состав района Клоппенбург. Население …
$685,464
Коттедж 13 комнат в Pulheim, Германия
Коттедж 13 комнат
Pulheim, Германия
Число комнат 13
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Полное описание: Современный жилой дом-коттедж 📍 50259 Pulheim, Германия   Основные …
$2,17 млн
NicoleNicole
Коттедж 10 комнат в Вюрзелен, Германия
Коттедж 10 комнат
Вюрзелен, Германия
Число комнат 10
Количество этажей 2
Полное описание: Дом - коттедж находиться вблизи города Вюрзелен, в 10 км от центра город…
$1,74 млн
Коттедж в Мюльхайм-на-Руре, Германия
Коттедж
Мюльхайм-на-Руре, Германия
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Отличное состояние объекта 15-18 мин до Дюссельдорфа на машине Го…
$1,45 млн
