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Жильё в Мекленбург-Передняя Померания, Германия

3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Густов, Германия
Многоуровневые квартиры 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Густов, Германия
Комнаты 105
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Особняк 8 спален в Ифенак, Германия
Особняк 8 спален
Ифенак, Германия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 2
€189,000
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Замок 10 спален в Zettemin, Германия
Замок 10 спален
Zettemin, Германия
Комнаты 135
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 4
€895,000
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch

Параметры недвижимости в Мекленбург-Передняя Померания, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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