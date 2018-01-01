ESTATE-SERVICE24 — риэлторская компания с многолетним успешным опытом работы. Центральный офис компании расположен во Франкфурте. Мы помогаем нашим клиентам со всего мира приобретать коммерческую недвижимость (отели, магазины и офисные помещения, расположенные на первых этажах зданий, супермаркеты, девелоперские проекты, многоквартирные дома и т.д.) в Германии.

Частная премиальная недвижимость подбирается в соответствии с индивидуальными запросами клиентов. Мы проконсультируем Вас по всем вопросам и окажем полную юридическую и лингвистическую поддержку на всех этапах сделки. ESTATE-SERVICE24 обеспечивает полную конфиденциальность информации о клиенте и его сделках.