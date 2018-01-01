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FinSTrise

Erzbergerstrase 148
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FinSTrise
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Квартиры
Смотреть все 8 объектов
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Одесса, Украина
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Одесса
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
В продаже квартира с авторским проектом в ЖК Гагарин Плаза. Жилой комплекс ЖК Гагарин Пла…
€155,252
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Одесса, Украина
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Одесса
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 11/18
Шикарная квартира для семьи, стильный качественный ремонт, все очень дорого, делали для жизн…
€246,576
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Одесса, Украина
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Одесса
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 15/23
Трехкомнатная квартира,общая пл. 141 м2. Кухня -столовая,25 м2 Этаж 15 из 23 Распланиро…
€319,636
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Одесса, Украина
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Одесса
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 16/17
  ✨ Превосходный пентхаус с системой "Умный дом" в жилом комплексе "Армейский" 🏢💼   …
€301,371
Дома
Смотреть все 9 объектов
Дом 7 спален с мебелью, с гаражом, с бытовой техникой в Познань, Польша
Дом 7 спален с мебелью, с гаражом, с бытовой техникой
Познань
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
🏡🌳 РАЙСКИЙ УГОЛОК В СЕРДЦЕ ПОЛЬШИ 🌄🏊‍♂️ 🌟 Добро пожаловать в мир бесконечных возможностей…
Цена по запросу
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Tairove Settlement Council, Украина
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Tairove Settlement Council
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Дом в Совиньоне-1 , выполнен по авторскому проекту в Дворцовом стиле. Дом 700 м2, инкрустиро…
€890,414
Дом 3 комнаты с бытовой техникой, с c ремонтом в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты с бытовой техникой, с c ремонтом
Одесса
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Очень красивый и качественный дизайнерский интерьер, продумана каждая деталь и мелочь. Но…
€721,464
Дом 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом в Tairove Settlement Council, Украина
Дом 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Tairove Settlement Council
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
Дом–дворец Совиньон-2, 25 соток земли, S - 2000m2 роскоши и статуса, Гараж - 100 м2 на 3 авт…
€3,43 млн
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 11 объектов
Коммерческая в Пеньковка, Украина
Коммерческая
Пеньковка
Маршрутный элеватор, Винницкая область   🌾 Основные показатели элеватора:   Год …
€8,68 млн
Современный логистическо-промышленный комплекс 14 500 кв. м в Немиров, Украина
Современный логистическо-промышленный комплекс 14 500 кв. м
Немиров
Площадь 14 500 м²
О комплексе: Расположение: Винницкая область, г. Немиров, ул. Соборная, 224. Общая п…
Цена по запросу
Коммерческая в центре города, с парковка, с c ремонтом в Одесса, Украина
Коммерческая в центре города, с парковка, с c ремонтом
Одесса
Предлагается к продаже Офисное здание в самом сердце Одессы. Ул. Успенская  Общая площ…
€1,37 млн
Складской комплекс в районе Борисполя в Борисполь, Украина
Складской комплекс в районе Борисполя
Борисполь
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 1
Складской комплекс в районе Борисполя. Идеально подходит под хранение фармацевтической пр…
€3,65 млн
Наши агенты в Германии
Татьяна Волкова
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Сергей Волков
Сергей Волков
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Агентства рядом
ESTATE-SERVICE24
Жилая недвижимость 93 Коммерческая недвижимость 58

ESTATE-SERVICE24 —  риэлторская компания с многолетним успешным опытом работы. Центральный офис компании расположен во Франкфурте. Мы помогаем нашим клиентам со всего мира приобретать коммерческую недвижимость (отели, магазины и офисные помещения, расположенные на первых этажах зданий, супермаркеты, девелоперские проекты, многоквартирные дома и т.д.) в Германии.

Частная премиальная недвижимость подбирается в соответствии с индивидуальными запросами клиентов. Мы проконсультируем Вас по всем вопросам и окажем полную юридическую и лингвистическую поддержку на всех этапах сделки. ESTATE-SERVICE24 обеспечивает полную конфиденциальность информации о клиенте и его сделках.

IBA Immobilien GmbH
Жилая недвижимость 10 Коммерческая недвижимость 1

Основанная в 2005 году, риэлтерская компания IBA Immobilien GmbH на сегодняшний день является высокопрофессиональным и успешным агентством недвижимости. Секрет успеха нашей компании кроется в многолетнем опыте работы на рынке недвижимости по всей Европе, в эффективном и ориентированном на успех методе работы и в искреннем интересе к нашим клиентам и их целям. Инвестиции в недвижимость с IBA Immobilien – это надежность и высокая прибыль! Мы предлагаем нашим клиентам уникальную и этаблированную жилую и коммерческую недвижимость, как в Берлине, так и по всей Германии.

'der land-makler'
Жилая недвижимость 3 Коммерческая недвижимость 2

Владелец или. Провайдер /продавец недвижимости (= рекламодатель на недвижимость)

Инициатор проекта 'soak seven' (живые многопоколения, сеть с в настоящее время 10 свойствами)

Оператор земельного брокера (DLM),

специализируется на продаже и брокерской деятельности: коммерческая и жилая недвижимость, усадьбы и замки, специальные объекты недвижимости, оставшиеся дворы

(все в штате MV или. Берлин-Бранденбург)

NWE Investment

NWE - оператор рынка коммерческой недвижимости, предоставляющий полный спектр услуг по работе с инвестиционными активами.

Компания основана более 20 лет назад Обладатель одной из самых больших баз коммерческих объектов Германии Наши офисы и представительства расположены в Берлине, Лейпциге, Лиссабоне, Фетхие, Барселоне, Риме, Дубае и Бангкоке Лидирующее положение на рынке коммерческой недвижимости Германии Эксклюзивные предложения от застройщиков в Португалии, ОАЭ, Турции и Таиланде Специалисты NWE говорят на английском, немецком, русском, испанском и португальском языках.

 

Риэлтор Павел Евлахов
Realting.com
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