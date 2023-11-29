ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Жилая
Северный Рейн-Вестфалия
Жильё в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Дюссельдорф
9
Очистить
27 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Многоуровневые квартиры
Бохум, Германия
46 м²
Апартамент в Бохуме... расположен на 2 уровнях мансардного этажа объект 1998 года пост…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Крефельд, Германия
3
76 м²
Квартира на данный момент - освобождена от мебели подготовлена к проведению ремонта. Квар…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Карст, Германия
2
68 м²
газовое отопление
€259,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 комнаты
Крефельд, Германия
4
73 м²
Дом 1958 года постройки в Cracau, 47799 Krefeld 3 OG этаж 4 комнаты газовое отоплен…
€159,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Мёнхенгладбах, Германия
3
71 м²
Дом построен в 1986 году / санирован 2019 году 3 комнатная квартира с балконом на 2 OG …
€150,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Эссен, Германия
2
59 м²
очень ухоженная 2-х комнатная квартира площадь квартиры 58,62 м2, есть балкон дом 195…
€129,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната
Bergisch Gladbach, Германия
1
28 м²
1 комнатная квартира на DG площадь квартиры 28 м2 Hausgeld: 200 Euro
€120,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Ахен, Германия
3
74 м²
Квартира в Германии в 52080 Aachen, 74 m2
€180,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
3
86 м²
дом 1974 года постройки / 2023 год сейчас начался ремонт фасадов и входной группы и новая…
€270,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
2
64 м²
2 комнаты есть балкон новый кател в 2019 году куплен и установлен квартира располож…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
2
87 м²
Квартира расположена в районе Веннхаузен в Дюссельдорф. Что особенно характеризует распо…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
2
71 м²
Дом 1993 года, очень ухоженный - кирпичный 2-х комнатная квартира с балконом в доме е…
€340,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира
Дюссельдорф, Германия
85 м²
Здесь вас ждет залитая светом 3-комнатная квартира с балконом и жилой площадью около 87 м² 1…
€389,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Кёльн, Германия
2
74 м²
новостройка год сдачи 2024 2 комнаты (1 спальня) площадь квартиры 74м2 с балк…
€477,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Кёльн, Германия
2
63 м²
3
NIEHLER RHEINBLICK носит свое имя по уважительной причине: ваш новый дом находится прямо на …
€420,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
3
75 м²
4
Площадь квартиры 75 м2 дом 1976 года постройки / санирован в 2019 году. объект ухожен …
€294,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
2
68 м²
4
Как новая - эта 2-комнатная квартира с юго-западным балконом! Есть 1 машиноместо в подзем…
€385,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната
Хан, Германия
1
53 м²
4
год постройки 1970 / 2023 санирование площадь квартиры 53 м2 есть балкон этаж 3 OG …
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Эркрат, Германия
2
64 м²
3
рядом 2 больших и прекрасных озера! площадь квартиры 64 м2 год постройки 1975 / 2023 с…
€220,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната
Эркрат, Германия
1
1
26 м²
1
Полное описание: квартира санирована в 2023 году площадь квартры 26 м2 этаж высокий…
€130,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
3
71 м²
4
Квартира расположена на 3 этаже в одном из центральных районов Дюссельдорфа - Флингерн-Норд.…
€767,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
Кондо 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
4
133 м²
4
4-х комнатная просторная квартира в центральном районе Дюссельдорфа. Современное высокока…
€920,580
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты
Rauschendorf, Германия
3
71 м²
4
Предлагаемая 3-комнатная квартира с хорошей планировкой имеет красивую и очень светлую гости…
€410,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты с балконом
Бонн, Германия
3
55 м²
5
Недвижимость находится на тихой улице недалеко от уентра города Бонн, что делает ее привлека…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Бонн, Германия
2
54 м²
5
Привлекательная и ухоженная 2-комнатная квартира с лоджией, в современном жилом комплексе в …
€284,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский
Квартира с отоплением, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
250 м²
Эти шикарные апартаменты – настоящая жемчужина Кёльна, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Зде…
€3,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
4
349 м²
Замечательный дом с ухоженным садом расположен в Виддерсдорфе – Линдентале, 3 округе Кёльна.…
€1,49 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Типы недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия
квартиры
Параметры недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL