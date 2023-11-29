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Жильё в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

Дюссельдорф
9
27 объектов найдено
Многоуровневые квартиры в Бохум, Германия
Многоуровневые квартиры
Бохум, Германия
Площадь 46 м²
Апартамент в Бохуме... расположен на 2 уровнях мансардного этажа объект 1998 года пост…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Крефельд, Германия
Квартира 3 комнаты
Крефельд, Германия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Квартира на данный момент - освобождена от мебели подготовлена к проведению ремонта. Квар…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Карст, Германия
Квартира 2 комнаты
Карст, Германия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
газовое отопление
€259,000
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Квартира 4 комнаты в Крефельд, Германия
Квартира 4 комнаты
Крефельд, Германия
Комнаты 4
Площадь 73 м²
Дом 1958 года постройки в Cracau, 47799 Krefeld 3 OG этаж 4 комнаты газовое отоплен…
€159,000
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Квартира 3 комнаты в Мёнхенгладбах, Германия
Квартира 3 комнаты
Мёнхенгладбах, Германия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Дом построен в 1986 году / санирован 2019 году 3 комнатная квартира с балконом на 2 OG …
€150,000
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Квартира 2 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 2 комнаты
Эссен, Германия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
очень ухоженная 2-х комнатная квартира  площадь квартиры 58,62 м2, есть балкон дом 195…
€129,000
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Квартира 1 комната в Bergisch Gladbach, Германия
Квартира 1 комната
Bergisch Gladbach, Германия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
1 комнатная квартира на DG площадь квартиры 28 м2 Hausgeld: 200 Euro
€120,000
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Квартира 3 комнаты в Ахен, Германия
Квартира 3 комнаты
Ахен, Германия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Квартира в Германии в 52080 Aachen, 74 m2
€180,000
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 3
Площадь 86 м²
дом 1974 года постройки / 2023 год сейчас начался ремонт фасадов и входной группы и новая…
€270,000
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 2
Площадь 64 м²
2 комнаты есть балкон новый кател в 2019 году куплен и установлен квартира располож…
€320,000
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 2
Площадь 87 м²
Квартира расположена в районе Веннхаузен в Дюссельдорф.  Что особенно характеризует распо…
€285,000
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Дом 1993 года, очень ухоженный - кирпичный 2-х комнатная квартира с балконом  в доме е…
€340,000
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Квартира в Дюссельдорф, Германия
Квартира
Дюссельдорф, Германия
Площадь 85 м²
Здесь вас ждет залитая светом 3-комнатная квартира с балконом и жилой площадью около 87 м² 1…
€389,000
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Квартира 2 комнаты в Кёльн, Германия
Квартира 2 комнаты
Кёльн, Германия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
  новостройка год сдачи 2024 2 комнаты (1 спальня) площадь квартиры 74м2  с балк…
€477,000
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Квартира 2 комнаты в Кёльн, Германия
Квартира 2 комнаты
Кёльн, Германия
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 3
NIEHLER RHEINBLICK носит свое имя по уважительной причине: ваш новый дом находится прямо на …
€420,000
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 4
Площадь квартиры 75 м2 дом 1976 года постройки / санирован в 2019 году. объект ухожен …
€294,500
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Квартира 2 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 2 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 4
Как новая - эта 2-комнатная квартира с юго-западным балконом! Есть 1 машиноместо в подзем…
€385,000
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Квартира 1 комната в Хан, Германия
Квартира 1 комната
Хан, Германия
Комнаты 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
год постройки 1970 / 2023 санирование площадь квартиры 53 м2 есть балкон этаж 3 OG …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Эркрат, Германия
Квартира 2 комнаты
Эркрат, Германия
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 3
рядом 2 больших и прекрасных озера! площадь квартиры 64 м2 год постройки 1975 / 2023 с…
€220,000
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Квартира 1 комната в Эркрат, Германия
Квартира 1 комната
Эркрат, Германия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
Полное описание: квартира санирована в 2023 году площадь квартры 26 м2 этаж высокий…
€130,000
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Квартира 3 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Квартира 3 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
Квартира расположена на 3 этаже в одном из центральных районов Дюссельдорфа - Флингерн-Норд.…
€767,500
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ESTATE-SERVICE24
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Кондо 4 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Кондо 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
4-х комнатная просторная квартира в центральном районе Дюссельдорфа. Современное высокока…
€920,580
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 3 комнаты в Rauschendorf, Германия
Квартира 3 комнаты
Rauschendorf, Германия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира с хорошей планировкой имеет красивую и очень светлую гости…
€410,000
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 3 комнаты с балконом в Бонн, Германия
Квартира 3 комнаты с балконом
Бонн, Германия
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Недвижимость находится на тихой улице недалеко от уентра города Бонн, что делает ее привлека…
€350,000
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 2 комнаты в Бонн, Германия
Квартира 2 комнаты
Бонн, Германия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
Привлекательная и ухоженная 2-комнатная квартира с лоджией, в современном жилом комплексе в …
€284,000
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира с отоплением, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Квартира с отоплением, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 250 м²
Эти шикарные апартаменты – настоящая жемчужина Кёльна, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Зде…
€3,50 млн
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Дом 4 спальни в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Дом 4 спальни
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Количество спален 4
Площадь 349 м²
Замечательный дом с ухоженным садом расположен в Виддерсдорфе – Линдентале, 3 округе Кёльна.…
€1,49 млн
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Типы недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия

квартиры

Параметры недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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