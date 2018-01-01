Lategan International Immobilien/Real Estate

Описание

Добро пожаловать в Lategan International, ваши ворота в исключительные возможности инвестирования в недвижимость в Германии и за ее пределами. С более чем 20-летним опытом работы в сфере недвижимости, продаж, обслуживания клиентов и обслуживания клиентов, мы гордимся тем, что предлагаем широкий спектр услуг для удовлетворения разнообразных потребностей наших уважаемых клиентов.

В Lategan International мы специализируемся на предоставлении эксклюзивных возможностей инвестирования в недвижимость на прибыльном немецком рынке недвижимости как нашим немецким, так и международным клиентам. Наше внимание сосредоточено на учреждениях по уходу, предлагая нашим клиентам возможность инвестировать в отдельные квартиры или построить диверсифицированный портфель недвижимости в различных учреждениях по уходу в Германии.

Что отличает нас, так это наша приверженность предоставлению инвестиционного опыта с низким уровнем риска с немедленным доходом и многообещающей рентабельностью инвестиций. Наша недвижимость поставляется с гарантией аренды, гарантируя, что инвесторы получают ежемесячный доход от аренды, даже если недвижимость остается вакантной.

Помимо инвестиций в недвижимость, мы расширяем наши услуги, чтобы охватить традиционный домен недвижимости. Независимо от того, хотите ли вы продать свою недвижимость или найти новую, наша команда экспертов поможет вам на каждом этапе пути.

Наша приверженность исключительному обслуживанию не знает границ. Для наших немецких клиентов мы предлагаем международное измерение, которое выходит за границы Германии и Европы. Благодаря нашей обширной сети агентов по недвижимости и брокеров по всему миру, мы облегчаем бесперебойные транзакции для тех, кто хочет инвестировать в наиболее стабильную экономику в Европе, или для международных клиентов, изучающих возможности в Германии.

В Lategan International мы верим в обращение ко всем чувствам и предоставление целостного опыта. Наша страсть к недвижимости в сочетании с нашим опытом позволяет нам адаптировать решения, которые соответствуют вашим уникальным требованиям и стремлениям.

Присоединяйтесь к нам в этом путешествии процветания и успеха. Являетесь ли вы опытным инвестором, банком, инвестиционным фондом, управляющим портфелем или начинающим покупателем, у нас есть знания, ресурсы, и преданность, чтобы сделать ваши мечты о недвижимости реальностью.

Испытайте разницу Lategan International и откройте мир возможностей на постоянно процветающем немецком рынке недвижимости и за его пределами. Ваше удовлетворение - это наш успех, и мы стремимся сделать все возможное, чтобы обеспечить ваше удовлетворение.

Добро пожаловать в Lategan International - Ваш доверенный партнер в сфере недвижимости.